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صور.. تجدد الحرائق فى غابات بوليفيا ودفع طائرات للسيطرة على النيران

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 02:24 ص
صور.. تجدد الحرائق فى غابات بوليفيا ودفع طائرات للسيطرة على النيران حرائق بوليفيا
كتب وكالات

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تكافح الفرق التابعة لأجهزة الطوارئ فى بوليفيا حرائق الغابات التى تجددت مرة أخرى بعد أيام من السيطرة عليها، فى هذا البلد الواقع فى أمريكا الجنوبية، حيث أعلن رئيس بوليفيا إيفو موراليس، أنه تم إخماد 7 الآف حريق من إجمالى 8 الآف حرائق الغابات .

وقال موراليس إن حوالى 1800 جندى من الجيش، و 450 رجل شرطة يشاركون فى جهود الطوارئ فى منطقة تشيكيتانيا ، وتم إسقاط أكثر من مليونى لتر من المياه على حرائق الغابات من طائرات مكافحة الحرائق فى الأيام الأخيرة، وتواجه أمريكا الجنوبية حاليًا موجة من الحرائق، حيث تأثرت البرازيل وفنزويلا وبوليفيا وكولومبيا بشدة.

 

استدعاء الطائرات للسيطرة على النيران
استدعاء الطائرات للسيطرة على النيران

 

الدخان يتصاعد من جزع شجر
الدخان يتصاعد من جزع شجر

 

الدخان يتصاعد
الدخان يتصاعد

 

الطائرات تلقى حمولتها
الطائرات تلقى حمولتها

 

النيران تتجدد
النيران تتجدد

 

بؤرة للنار
بؤرة للنار

 

تجدد النيران
تجدد النيران

 

رجال الإطفاء
رجال الإطفاء

 

محاولات السيطرة على النيران
محاولات السيطرة على النيران

 


تجدد الحرائق

غابات بوليفيا

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النيران

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