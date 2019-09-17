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صور.. البابا تواضروس يستقبل السفير المصرى لدى البحرين

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 01:05 م
صور.. البابا تواضروس يستقبل السفير المصرى لدى البحرين البابا تواضروس يستقبل السفير المصرى لدى البحرين
كتب أسامة عبد الحميد

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استقبل اليوم قداسة البابا تواضروس الثانى، بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، السفير ياسر شعبان سفير مصر بمملكة البحرين، وفق ما أعلنته الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة الأرثوذوكسية.

وجاءت زيارة  السفير المصرى لقداسة البابا بغرض التعارف بمناسبة تولي السفير منصبه الجديد.

وفى سياق آخر تستعد كنيسة السيدة العذراء بالفجالة، لبدء فعاليات معسكر العمل السنوى فى دورته السادس عشر، بمشاركة 400 من شعب الكنيسة، حيث يقام تحت شعار "افتح يدك لأخيك المسكين".

يخدم المعسكر هذا العام حوالى 5 آلاف أسرة فى محافظات مختلفة، حيث من المقرر أن يجهز المشاركون حوالى 4 آلاف  كرتونة مواد غذائية و120 سرير و350 طبلية و3 آلاف قطعة ملابس، و600 شنطة مستلزمات عناية شخصية للأطفال.

البابا تواضروس يستقبل السفير المصرى لدى البحرين (1)
البابا تواضروس يستقبل السفير المصرى لدى البحرين (1)

 

البابا تواضروس يستقبل السفير المصرى لدى البحرين (2)
البابا تواضروس يستقبل السفير المصرى لدى البحرين (2)

 

 

البابا تواضروس يستقبل السفير المصرى لدى البحرين
البابا تواضروس يستقبل السفير المصرى لدى البحرين

 

 


البابا تواضروس

السفير المصرى

البحرين

الفجالة

كنيسة السيدة العذراء

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