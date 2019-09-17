صور.. إسراء من سوهاج تعانى إعاقة ذهنية وحركية وتشكو توقف معاش تكافل وكرامة

سوهاج محمود مقبول

إسراء فتاة تبلغ من العمر ثمانية عشر عاما من ذوى الاحتياجات الخاصة لديها إعاقة حركية وأخرى فكرية هى شقيقة لخمسة أخوة والدها يعمل بالتربية والتعليم ويقيم بإحدى قرى مركز ومدينة طما، لم يبخل الوالد بالرغم من ضيق ذات اليد على أولاده بشىء يعمل الجميع بالعدل سخر كل ما لديه من أجل إسعاد أبنائه ولكن إسراء كانت له حظا أوفر فى الرعاية نظرا لظروفها الصحية.

وقال والد إسراء، إن ابنته تحتاج لعلاج دائم طوال الشهر وعندما سمع عن مشروع تكافل وكرامة فرح كثيرا وشعر أن هناك من يقف بجواره ويساعده على مبتلاه فأسرع بالتقديم لنجلته ليكون لها نصيب فيما أقرته الدولة من أجل من هم فى مثل حالتها وتم قبول أورقها وحصلت على الكارت الخاص بصرف معاش لها وبدأ والدها المسئول عنها بالصرف ولكن سرعان ما تبخر الحلم وتوقف كل شىء والأسباب متنوعة وفى نهاية كلها غير حقيقية وضاع حق إسراء دون النظر لما هى فيه وتوقفت الفيزا منذ عام 2018.

وأضاف والد الفتاة فى حديثه لـ"اليوم السابع"، أنا موظف بسيط بالتربية والتعليم أعيش فى شقة فى بيت العائلة لدى من الأبناء 5 من بينهم سارة التى تعانى من إعاقة حركية وأخرى فكرية حركتها غير متزنة وتمشى بصعوبة تحتاج لعلاج مخ وأعصاب بحوالى 500 إلى 1000 جنيه شهريا والحالة المعيشية صعبة فأنا أحتاج إلى تغطية كافة احتياجات الأسرة.

وتابع الأب: "طرقت كل السبل إلى أن تم الإعلان عن مشروع تكافل وكرامه بكل الأوراق وتم قبولها بعد توقيع الكشف الطبى على ابنتى والحمد لله صرفت مبلغ كراتب شهرى لها وفرحنا جميعا أن حملا حتى ولو كان بسيطا إلا أنه تم رفعه عنى وكما يقولون نوايا تسند الزير ولكن رضينا بالهم والمهم مرضيش بينا وسرعان ما توقف المعاش الخاص بها توجهت إلى المسئولين بالتضامن الإجتماعى، فكان الرد أذهب لمجلس القرية فذهب لمجلس القرية، فكان الرد منعرفش حاجه عن الموضوع أرجع مره تانية لوحدة التضامن التابع لها فرجعت فكان ارد ليس لدينا علم بسبب التوقف أذهب إلى إدارة التضامن الاجتماعى بمدينة طما وفعلت فكان الرد أن هناك عددا من الكروت توقف لأن أصحابها لا يستحقون قدم طلب وأسال عليه بعد خمسة عشر يوما وفعلت كل ما طلب منى من أجل الحاجة".

وأضاف الأب: "بعد مرور الخمسة عشر يوما المقررة كان الرد أننا أعمل بدولة الكويت وأن ابنتى لا تستحق معاش تكافل وكرامة لهذا السبب فكان ردى أن أبعد مكان سافرت إليه طوال عمرى هو محافظة الإسكندرية فى واجب عزاء ولم أخرج أنا ولا زوجتى خارج مصر مطلقا وبدأت رحلة المتاعب ذهب إلى الجوازات والهجرة وأحضرت شهادة تحركات تفيد أننى وزوجتى لم نغادر مصر مطلقا وقدمتها لهم ولم تشفع عندهم".

وناشد الأب، وزارة التضامن الاجتماعى ومحافظ سوهاج ووكيل وزارة التضامن والمجلس الأعلى للإعاقة بسرعة التدخل وحل مشكلة ابنته لصرف معاش تكافل وكرامة. مديرية التضامن بسوهاج.

فيما أكد محمد عبدالسلام وكيل وزارة التضامن أنه سوف يتم عمل تظلم للحالة وسوف يتم عمل بحث اجتماعى جديدة لها وسوف يتم تسجيلها على الشبكة وسوف نحاول حل مشكلتها فى أسرع وقت ممكن ويتم صرف المعاش الخاص بها.

هاتف والد الفتاة : 01142530580



الاشعات الطبية الخاصة بالفتاة



الكارت الذكى لصرف معاش تكافل وكرامة



أوراق تسجيل الكشف الطبى على إسراء



تسجيل الكشف الطبى على إسراء



تقرير طبى أخر



تقرير طبى صادر من جامعة أسيوط



تقرير طبى يثبت عجز الفتاة



تقرير فحص طبى



شهادات تحركات والد الفتاة ثبت عدم سفره إلى اى بلد