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صور.. إزالة 783 حالة إشغال بالبحيرة و57 تعديا على الأراضى الزراعية بالقليوبية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 04:29 م
صور.. إزالة 783 حالة إشغال بالبحيرة و57 تعديا على الأراضى الزراعية بالقليوبية إزالة تعدي علي الاراضي الزراعية والري والنيل في حملة ببنها
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بتكثيف حملات إزالة الإشغالات بكافة الشوارع والميادين والقضاء على ظاهرة انتشار الباعة الجائلين التى تؤثر على الحركة المرورية للمواطنين مع نقلهم للأسواق المخصصة لهم مراعاة لظروفهم .

 

وشدد محافظ البحيرة على استمرار حملات إزالة المخالفات على مدار اليوم بجميع مدن ومراكز المحافظة والتنسيق مع شرطة المرافق لعدم عودتها مرة أخرى بعد إزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

 

وفى هذا السياق شنت الوحدات المحلية بمراكز "بدر - دمنهور - إيتاى البارود - الدلنجات" حملات لإزالة الإشغالات بالتنسيق مع قسم الإشغال بكل مركز.

 

وأسفرت تلك الحملات عن رفع 700 حالة إشغال ثابت ومتحرك بدمنهور بميدان النافورة وميدان الساعة ومسجد عمر بن الخطاب والشارع الجديد والهلال القديم وأحمد عرابى، وكذلك رفع 65 حالة إشغال متحركة من الطرق الرئيسية والفرعية بقرية بغداد بمركز ومدينة بدر .

 

كما أسفرت الحملات عن إزالة 18 إشغال ثابت ومتحرك بمدخل إيتاى البارود والتحفظ على عدد من المضبوطات المخالفة .

 

وكذلك رفع عدد من الإشغالات بمركز ومدينة الدلنجات بالشوارع الرئيسية والتى تنوعت ما بين كراسى مقاهى ولوحات إعلانية وموازين وخزانات .

 

وفى القليوبية، شنت مديرية الأمن بقيادة اللواء طارق عجيز مدير الأمن حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية واملاك الرى والموارد المائية والنيل بمدينة بنها.

 

وشارك فيها اللواء حسن عليوه مساعد المدير للشرطة المتخصصة، والمقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز بنها، وبمشاركة الأجهزة التنفيذية وذلك لاسترداد أملاك الدولة ومنع التعدى على أملاك نهر النيل والبناء على الأراضى الزراعية.

 

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 31 حالة إزالة تعديات على أراض زراعية و1 حالة تعدى رى وموارد مائية و20 حالات تعديات على أملاك النيل وتنفيذ حكم قضائى تمكين.

 

.إزالة 57 حالة تعدي علي الاراضي الزراعية والري والنيل في حملة ببنها (1)
.إزالة 57 حالة تعدي علي الاراضي الزراعية والري والنيل في حملة ببنها 

 

.إزالة 57 حالة تعدي علي الاراضي الزراعية والري والنيل في حملة ببنها (2)
.إزالة 57 حالة تعدي علي الاراضي الزراعية والري والنيل في حملة ببنها

 

.إزالة 57 حالة تعدي علي الاراضي الزراعية والري والنيل في حملة ببنها (3)
.إزالة 57 حالة تعدي علي الاراضي الزراعية والري والنيل في حملة ببنها 

 

.إزالة 57 حالة تعدي علي الاراضي الزراعية والري والنيل في حملة ببنها (5)
.إزالة 57 حالة تعدي علي الاراضي الزراعية والري والنيل في حملة ببنها 

 

1 حملات إشغالات بالبحيرة
 حملات إشغالات بالبحيرة

 

2 جانب من حملات الاشغالات بالبحيرة
 جانب من حملات الاشغالات بالبحيرة

 

3 تكثيف حملات الاشغالات بالبحيرة
تكثيف حملات الاشغالات بالبحيرة

ازاله تعديات

املاك الدولة

مديرية امن القليوبية

شرطة المرافق

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