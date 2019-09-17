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صرف مساعدات مالية وتوفير فرص عمل خلال لقاء محافظ الدقهلية بالمواطنين

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 05:02 م
صرف مساعدات مالية وتوفير فرص عمل خلال لقاء محافظ الدقهلية بالمواطنين الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية - سارة الباز

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وافق الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، على صرف مساعدات مالية فورية لـ8 حالات من المواطنين وإدراجهم فى برنامج تكافل وكرامة.

 

وكلف المحافظ السيد عبدالفتاح، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف معاشات شهرية مؤقتة لهم لحين انتهاء إجراءات المعاش الدائم .

 

وكلف محافظ الدقهلية أحمد القللى، وكيل وزارة القوى العاملة بحث توفير 3 فرص عمل في القطاع الخاص لثلاثة من المواطنين على أن يتم تسليمهم العمل في أسرع وقت ممكن مراعاة لظروفهم الاجتماعية .

 

وكلف شاروبيم، الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بصرف علاج على نفقة الدولة لـ 4 حالات وتقديم كافة الرعاية الصحية لهم .

 

وشدد محافظ الدقهلية على سرعة توفير المساعدات لكل المستحقين وتوفير كافة أنواع العلاج على نفقة الدولة دون تحميل المواطنين أية أعباء مالية، بالإضافة إلى توفير فرصة عمل حقيقية في القطاع الخاص لكافة الشباب الراغبين في العمل والإنتاج وتسهيل كافة الإجراءات في كافة القطاعات.

 

 


الدقهلية

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مساعدات مالية

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