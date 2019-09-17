صحة قنا: حملات طبية لإجراء فحوصات وتطعيمات لطلاب المدارس

وأضاف الخطيب لـ"اليوم السابع"، أن الحملات التى ستنظمها مديرية الصحة ستشمل حملات "الأنيميا" لكافة طلاب المرحلة الإبتدائية، وإجراء تحليل فيرس لطلاب الإعدادى بكافة مدارسة التربية والتعليم والأزهر الشريف، وسيكون عبر إنشاء عيادات مجهزة تقوم أيضاً إجراء الفحص الطبى الشامل والتطعم الثنائى والسحائى، مؤكداً أن تلك الحملات تأتى فى أطار توجيهات وزارة الصحة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، وذلك على خلفية الأهتمام بصحة أبنائنا من طلاب محافظة قنا.