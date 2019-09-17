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صحة قنا: حملات طبية لإجراء فحوصات وتطعيمات لطلاب المدارس

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 08:00 ص
صحة قنا: حملات طبية لإجراء فحوصات وتطعيمات لطلاب المدارس الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بقنا
قنا- وائل محمد

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قال الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن المديرية ستجرى فحصات طبية لطلاب المدارس، وذلك بالتنسيق مع فرع التأمين الصحى بجنوب الصعيد لتحقيق التعاون الكامل لصحة أطفالنا.

وأضاف الخطيب لـ"اليوم السابع"، أن الحملات التى ستنظمها مديرية الصحة ستشمل حملات "الأنيميا" لكافة طلاب المرحلة الإبتدائية، وإجراء تحليل فيرس لطلاب الإعدادى بكافة مدارسة التربية والتعليم والأزهر الشريف، وسيكون عبر إنشاء عيادات مجهزة تقوم أيضاً إجراء الفحص الطبى الشامل والتطعم الثنائى والسحائى، مؤكداً أن تلك الحملات تأتى فى أطار توجيهات وزارة الصحة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، وذلك على خلفية الأهتمام بصحة أبنائنا من طلاب محافظة قنا.

 

 

 


مديرية الصحة بقنا

حملات طبية

محافظة قنا

طلاب المدارس

مديرية الصحة

اخبار محافظات

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