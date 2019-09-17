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"صحة الإسكندرية" تنظم دورة تدريبية لرصد ومكافحة الأمراض المعدية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 12:13 م
"صحة الإسكندرية" تنظم دورة تدريبية لرصد ومكافحة الأمراض المعدية دورة تدريبية لرصد ومكافحة الأمراض المعدية بالاسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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أكد الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن برامج تدريب العاملين بمديرية الشئون الصحية والوحدات التابعة لها تلقى اهتماما كبيرا من كافة الإدارات الفنية، حيث لا تقتصر تلك البرامج على الأطباء والتمريض بل تشمل كافة فئات العاملين بالقطاع الصحى بالإسكندرية لما له من أثر فى رفع كفاءتهم وتحسن وتطوير الخدمة الصحية .

وأعلنت الدكتورة عزة الفناجيلى وكيل مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية للشئون الوقائية فى بيان صادر اليوم، عن تنظيم دورة تدريبية لتنشيط ترصد الأمراض المعدية والتدريب على أعمال البرنامج القومى لترصد الأمراض المعدية بمركز التدريب بسموحة.

استهدف البرنامج مسئولى الترصد بالمناطق الطبية والمستشفيات والمراكز الصحية بالإسكندرية، وبلغ عدد المتدربين 35 متدربا، قام بالتدريب الدكتورة عبير عبد الله مديرة إدارة الترصد والوباءيات، والسيد المهدى مراقب الترصد بالمديرية.

وفى سياق متصل قال الدكتور هشام الفيشاوى، مدير الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة، إن الإدارة العامة لمكافحة ناقلات الأمراض بوزارة الصحة بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بالإسكندرية نظمت لمدة يومين ورشة عمل فى مركز تدريب المتوطنة بمينا البصل تحت إشراف منظمة الصحة العالمية وبمشاركة معهد بحوث الحشرات لتدريب مديرى مكافحة الحشرات بمحافظات الجمهورية المختلفة.

وأوضح "الفيشاوى" أن مهندسى مكافحة ناقلات الأمراض من الإسكندرية و13 محافظة بالوجه البحرى قد حضروا ورشة العمل التى استهدفت رصد نواقل الأمراض ودراسة مقاومتها للمبيدات الحشرى وتحديث رسم الخريطة الحشرية لمصر، حيث تساعد هذه الخريطة فى تحديد أنواع الحشرات المتواجدة فى كل محافظة وطرق مقاومة كل منها بأساليب لا تضر البيئة واستخدام مبيدات صحة عامة لا تؤذى المواطنين.

 

 


الاسكندرية

صحة الاسكندرية

الامراض المعدية

مكافحة الامراض المعدية

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