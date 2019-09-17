شرطة لندن وفيسبوك تتعاونان لوقف البث المباشر للهجمات الإرهابية

رويترز

قالت شرطة لندن وشركة فيسبوك اليوم الثلاثاء إنهما يخططان لتبادل المعلومات لوقف‭‭ ‬‬البث المباشر للهجمات الإرهابية كذلك الذى وقع فى كرايستشيرش بنيوزيلندا فى وقت سابق هذا العام.

وستقوم شرطة العاصمة البريطانية بتبادل مقطع مصور لتدريب نفذه ضباط مع فيسبوك لمساعدة الشركة فى تطوير تقنيات لتحديد البث المباشر لأى هجوم على منصاتها للتواصل الاجتماعى.

وتواجه شركات التواصل الاجتماعى ضغوطا متزايدة لاتخاذ خطوات بعدما قتل مسلح 51 شخصا فى هجوم نيوزيلندا ونشر بثا مباشرا للهجوم على فيسبوك.

وقالت فيسبوك إن المذبحة شوهدت لأقل‭‭ ‬‬من 200 مرة خلال البث المباشر، لكن نسخا من المقطع المصور وزعت على نطاق واسع على منصتها وكذلك على موقع تويتر وموقع يوتيوب التابع لجوجل المملوكة لشركة ألفابت وتطبيقى واتساب وإنستجرام المملوكين لفيسبوك خلال الساعات التالية.

وقالت شرطة لندن إن المقطع المصور جرى التقاطه بواسطة كاميرات ملصقة بأجسام الضباط خلال قيامهم بتدريب قبل أن ترسله الشرطة لفيسبوك.

وسيقدم الفيديو للحكومة حتى يتاح لشركات أخرى تطور تقنيات استخدامه لوقف البث المباشر للعنف عبر شبكة الإنترنت.