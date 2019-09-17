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شاهد فى دقيقة ..من سيفوز برئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 12:00 م
شاهد فى دقيقة ..من سيفوز برئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟ انتخابات الكنيست
إعداد –هاشم الفخرانى

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تشهد إسرائيل اليوم الثلاثاء، انتخابات الكنيست لتحديد الحزب الذى سيشكل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، حيث يتنافس فيها حزبى الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو وحزب"أزرقأبيض" بزعامة بانى جنتس رئيس الأركان الأسبق.

الفيديو التالى يرصد حظوظ الحزبين فى الانتخابات .

ـ بدأت اليوم الثلاثاء فى إسرائيل انتخابات الكنيست الـ22 

ـ المنافسة ستكون بين حزبين هما الليكود وتحالف "أزرقأبيض"

ـ حزب الليكود يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو

ـ قبل 48 ساعة من إجراء الانتخابات لعب نتنياهو على الوتر الحساس

ـ أكد نتنياهو على أن ترامب أكثر رئيس أمريكى قدم خدمات لإسرائيل

ـ لوح نتنياهو بأنه فى حال خسارته ستخسر إسرائيل هذه العلاقات

ـ أما تحالف "أزرقأبيض" فيلعب على وتر الأمن والشق العسكرى

ـ يضم الحزب العديد من الجنرالات السابقين منهم بانى جانتس وموشيه يعلون

ـ استطلاعات الرأى الأخيرة ساوت بين الحزبين فى الحصول على 32 مقعدا

فمن سيفوز بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟.


اسرائل

انتخابات الكنيست

نتنياهو

بانى جنتس

الكنيست

اليوم السابع بلس

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