سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 06:01 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

سيناتور أمريكى: إيران تسعى لزرع عدم الاستقرار فى الشرق الأوسط

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 04:00 ص
سيناتور أمريكى: إيران تسعى لزرع عدم الاستقرار فى الشرق الأوسط الهجوم الارهابى على منشآت النفط السعودية
واشنطن /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتقد السيناتور جيم ريش الرئيس الجمهورى للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى الحكومة الإيرانية، بعد الهجوم الذى وقع أول أمس ضد منشآت نفط سعودية قائلا إنه يبرز "جهود إيران لزرع عدم الاستقرار فى الشرق الأوسط".

وحذر ريش ، وفقا لقناة "العربية" الفضائية مساء الإثنين، قائلا : "يجب ألا تقلل إيران من عزم الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن "أى هجوم على القوات الأمريكية المنتشرة فى الخارج يجب أن يقابل برد ساحق.. وكل الأهداف مطروحة".

من جانبه، وصف عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكى الجمهورى دان سوليفان، الاعتداء الإرهابى بـ"الاستفزاز الذى يظهر أن النظام الإيرانى ليس له مصلحة فى السعى لتحقيق السلام، بل فى إحداث فوضى فى جميع أنحاء الشرق الأوسط".

إلى ذلك، أعلن وزير الدفاع الأمريكى مارك إسبر أن الولايات المتحدة ستعمل مع الشركاء على الدفاع عن النظام الدولى الذى تقوضه إيران بعد الهجوم غير المسبوق على المنشآت النفطية فى السعودية.

 

 


سيناتور أمريكى

إيران

الاستقرار فى الشرق الأوسط

أخبار ايران

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

العاهل المغربى يؤكد وقوف بلاده إلى جانب السعودية ضد أى تهديد

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 11:48 م

تفاصيل خريطة الاستثمار السعودى فى مصر.. عبد الرحمن الشربتلى والوليد بن طلال وصالح كامل وفواز الحكير والجدعانى وبن لادن والمهوس أبرز المستثمرين.. والأموال تتركز فى القطاعات الصناعية والسياحية والزراعية والعقارية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 10:30 م

ترامب يرجح مسؤولية إيران عن الهجوم على منشأتى "أرامكو" بالسعودية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 09:59 م

وزير الدفاع الأمريكى: واشنطن تدرس كل الخيارات لمواجهة الاعتداء على السعودية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 09:06 م

وزير الدفاع الأمريكى: الهجمات على السعودية "غير مسبوقة"

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 08:56 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
4 خطوات يستخدمها الإخوان فى صناعة الشائعات ضد الدولة المصرية.. تعرف عليهم

4 خطوات يستخدمها الإخوان فى صناعة الشائعات ضد الدولة المصرية.. تعرف عليهم

غلق مدخل مدينة الشروق بطريق "القاهرة - السويس" الصحراوى لأعمال التطوير

غلق مدخل مدينة الشروق بطريق "القاهرة - السويس" الصحراوى لأعمال التطوير

تعرف على حالات سريان قانون "جرائم الأنترنت" على الأجانب خارج البلاد

تعرف على حالات سريان قانون "جرائم الأنترنت" على الأجانب خارج البلاد

التعليم: قبول 200 طالب فقط بمدرسة التكنولوجيا للحلى والمجوهرات بالعبور

التعليم: قبول 200 طالب فقط بمدرسة التكنولوجيا للحلى والمجوهرات بالعبور

مكرم محمد أحمد: هناك التزام كبير من الشاشات بضوابط "الأعلى للإعلام"

مكرم محمد أحمد: هناك التزام كبير من الشاشات بضوابط "الأعلى للإعلام"

انفوجراف.. تعرف على حوافز مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

انفوجراف.. تعرف على حوافز مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

5 معلومات عن عصابة "ماسح الأحذية" لتجارة الأعضاء البشرية بوسط البلد

5 معلومات عن عصابة "ماسح الأحذية" لتجارة الأعضاء البشرية بوسط البلد

الكهرباء: استثمارات القطاع منذ 2014 وحتى 2026 تصل إلى تريليون جنيه

الكهرباء: استثمارات القطاع منذ 2014 وحتى 2026 تصل إلى تريليون جنيه

محمد رمضان يحتفل بلقب الأعلى مشاهدة فى الوطن العربى على يوتيوب

محمد رمضان يحتفل بلقب الأعلى مشاهدة فى الوطن العربى على يوتيوب

إطلاق الجيل الأسرع من شبكات الواى فاى اليوم.. اعرف مميزاته

إطلاق الجيل الأسرع من شبكات الواى فاى اليوم.. اعرف مميزاته

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اليوم السابع: الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصاداً قوياً

اليوم السابع: الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصاداً قوياً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة