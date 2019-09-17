سلطات لوهانسك تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها

موسكو(أ ش أ)

اتهم ممثل جمهورية لوهانسك الشعبية المعلنة من طرف واحد فى المركز المشترك للتنسيق والرقابة لوقف إطلاق النار، اليوم الثلاثاء، القوات الأوكرانية بقصف أراضى الجمهورية 4 مرات خلال الـ 24 الساعة الماضية.

وقال ممثل المركز المشترك، فى تصريح لوكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، "تم أمس تسجيل 4 عمليات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف أن أراضى جمهورية لوهانسك الشعبية، تعرضت للقصف بالقرب من المناطق السكنية، نيجنى لاوزوفية، دولغوي، غلوبوفاسكايا، كالينوفو، باستخدام مدافع عيار 120 ملم و82 ملم وأنظمة صواريخ مضادة للدبابات وأسلحة مركبة على عربات مدرعة.

كانت السلطات الأوكرانية قد بدأت فى شهر أبريل 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتى دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، المعلنتين من جانب واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذى وقع فى أوكرانيا فى شهر فبراير من نفس العام.