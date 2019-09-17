سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 17-9-2019

كتبت ريهام الباشا

انخفض سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17-9-2019 ، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى 17.93 جنيه للشراء، و18.09 جنيه للبيع وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس.

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:



اليورو

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

17.97 جنيه للشراء.

18.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

17.93 جنيه للشراء.

18.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

17.93 جنيه للشراء.

18.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

17.99 جنيه للشراء.

18.28 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبى

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

17.90جنيه للشراء.

18.05جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.12 جنيه للشراء.

18.26جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

17.9 جنيه للشراء.

18.07 جنيه للبيع.