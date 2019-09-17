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رئيس وزراء بريطانيا يدعو لرد جماعى على الهجوم على منشأتى النفط بالسعودية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 10:22 م
رئيس وزراء بريطانيا يدعو لرد جماعى على الهجوم على منشأتى النفط بالسعودية بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا
رويترز

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أبلغ بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، أنه لا بد أن يكون هناك رد جماعى على الهجوم على منشأتى النفط السعوديتين.

وقال متحدث باسم جونسون "عبر - رئيس الوزراء جونسون- عن إدانة المملكة المتحدة للهجمات وقال إنها تقف مع السعودية وملتزمة بأمنها".

وأضاف المتحدث "أشار الزعيمان إلى الحاجة للوقوف على حقيقة ما حدث وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية الرد الجماعي على الهجوم وشجع ولي العهد السعودي على مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين".


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محمد بن سلمان

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