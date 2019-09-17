رئيس مدينة إسنا: مشروعات للكهرباء والرصف والكبارى بخطة 2019-2020

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا جنوبى الأقصر، أنه يجرى العمل على قدم وساق فى كافة مشروعات الخطة الاستثمارية للمدينة 2019/2020، حيث أن مقترح الخطة لهذا العام بلغ حوالى 50 مليون جنيه، وذلك فى مختلف القطاعات التنموية الخمسة، وهى "الكهرباء والرصف والكبارى وتحسين البيئة والوحدات المحلية والأمن والإطفاء".

وأضاف رئيس مدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، أنه من ضمن برنامج الكهرباء توريد أعمدة إنارة، وكشافات LED موفر للطاقة، لمد عدد من الطرق، من أبرزها طريق خور المكسر وطريق الشادر باسنا، وطريق ترعة السلامية، وطريق مدرسة الشغب الثانوية الزراعية، وأيضا إحلال واستبدال الأسلاك العارية بأسلاك معزولة، ورفع قدرة عدد من المحولات، لتتناسب مع قدرة الاستهلاك، وذلك يأتى فى ضرورة معالجة نقاط الضعف، والعمل على تطوير منظومة الكهرباء بالمركز، بهدف تحسين أداء الشبكة على مستوى المدينة والقرى بالكامل، والعمل على استقرار التغذية الكهربائية.

وأوضح محمد سيد سليمان، أنه يتم أيضا تحسين ورفع كفاءة عدد من الطرق بالرصف، من أبرزها طريق السكة الحديد القديم بالدير تجاه قرية الحليلة، وأيضا استكمال طريق المشروع ومحطة الكهرباء بالهنادي، وطريق المحاددة، وطريق حاجر كومير عزبة الكوباني، وطريق قرية الخليلية، وعدد من الطرق داخل مدينة إسنا، وإنشاء كوبرى على ترعة الرمادى بجوار لوحة الكهرباء الجديدة ومدرسة الطوايع الجديدة.

وأكد رئيس مدينة إسنا محمد سيد سليمان، أن المركز يشهد حراك تنموى فى جميع القطاعات من خلال الخطط الاستثمارية التى تم وضعها ودراستها لتحقيق هدف التنمية المستدامة، كما أكد أيضاً إن هناك متابعة مستمرة لكافة المشروعات، للوقوف على أرض الواقع، على مدى توفير الإمكانيات والخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى الأداء، وحصر الاحتياجات بشكل فورى، لتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين والتيسير عليهم، وأن الوحدة المحلية لا تتوانى عن فحص كل المشروعات ومتابعتها، للتأكد من استمرارية الخطط والبرامج الإصلاحية.