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رئيس جامعة دار السلام يوجه الشكر للأزهر ويؤكد: المرجعية الدينية للمسلمين بإندونيسيا

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 05:02 م
رئيس جامعة دار السلام يوجه الشكر للأزهر ويؤكد: المرجعية الدينية للمسلمين بإندونيسيا جانب من لقاء نائب رئيس جامعة الأزهر مع رئيس جامعة دار السلام كونتور الإندونيسية
كتب لؤى على

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استقبل الدكتور أشرف عطية البدويهى، نائب رئيس جامعة الأزهر، بمكتبه اليوم الثلاثاء، الدكتور أمل فتح الله زركشى، رئيس جامعة دار السلام كونتور الإندونيسية، والوفد المرافق له، لبحث سبل وآفاق التعاون المشترك.

ونقل نائب رئيس الجامعة تحيات وترحيب رئيس الجامعة الذى حالت ظروف سفره خارج البلاد دون مقابلتهم، إلى الوفد المكون من الدكتور أمل فتح الله زركشى، رئيس جامعة دار السلام كونتور، والدكتور عبد الحفيظ ابن زيد، نائب رئيس الجامعة للعلاقات الخارجية، والدكتور عثمان شهاب، المستشار التربوى والثقافى بالسفارة الإندونيسية بالقاهرة، والدكتور توفيق الرحمن، سكرتير المستشار الثقافى، والدكتور مخلصان جلال الدين، الموظف بالسفارة.
 
وأكد نائب رئيس الجامعة، ترحيبه بتبادل التعاون بين الجامعة والمؤسسات الأكاديمية الإندونيسية ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى قوة وعمق العلاقة الوطيدة التي تربط إندونيسيا بمصر والأزهر الشريف، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز ثقافة الحوار وترسيخ مبدأ الانفتاح وتعميم ثقافة السلم والتسامح والعيش المشترك، ضمن رسالة واستراتيجية الأزهر الشريف جامعًا وجامعة.
 
مشيدًا بطلاب وطالبات إندونيسيا الدارسين في جامعة الأزهر، خلقيًا وعلميًا، مشيرا إلى أنهم من النماذج المضيئة التي تفتخر بها الجامعة، وهم خير سفراء للأزهر الشريف في بلادهم، مؤكدًا أنهم وباقي الطلاب الوافدين يلقون رعاية واهتمام خاص من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة رئيس الجامعة، وهم جميعا أمانة فى أعناقنا.
 
من جانبه، أكد رئيس جامعة دار السلام كونتور أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة، هى المرجعية الدينية للمسلمين في إندونيسيا. 
 

جامعة الازهر

الازهر الشريف

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جامعة دار السلام

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