رئيس جامعة بنى سويف والجامعة التكنولوجية يبحثان سبل التعاون فى المجالات البحثية

بنى سويف - هانى فتحى

استقبل اليوم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، الدكتور سيد عبد القادر رئيس الجامعة التكنولوجية ببنى سويف، لبحث سبل التعاون فى المجالات التكنولوجية والبحثية والعلمية بين الجانبين .

وأكد الدكتور منصور حسن خلال اللقاء على أهمية التعاون بين الجامعتين، لافتأ إلى أن خطوة إنشاء كليات تكنولوجية جديدة تابعة لوزارة التعليم العالى، تأتى فى إطار توجه الدولة لتقديم العمالة الفنية الماهرة لسد احتياجات المجتمع الصناعى، والربط بين تلك الكليات والمجتمع الصناعى المحيط بها.

كما ناقش الجانبان إمكانية تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وكيفية الاستفادة من جامعة بنى سويف باعتبارها منارة العلم بالمحافظة، وتنفيذ العديد من الأنشطة والمؤتمرات والندوات وورش العمل المشتركة