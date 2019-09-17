رئيس جامعة بنها يفتتح معرض مستلزمات المدارس بـ"هندسة شبرا"

القليوبية إبراهيم سالم

افتتح الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، يرافقه الدكتور رجب مجاهد عميد كلية الهندسة بشبرا معرض مستلزمات المدارس، والذى تنظمه كلية الهندسة بشبرا للعام الثالث على التوالى.

وأشار مجاهد، إلى أن المعرض يضم جناحين الأول خاص بالأدوات الكتابية لطلاب كلية الهندسة، والثانى عبارة عن مستلزمات وأدوات مدرسية لأبناء العاملين بالكلية وبأسعار رمزية.

وعلى هامش المعرض تفقد رئيس الجامعة أنشطة الجوالة لطلاب الكلية، وأطلع على الأعمال الفنية للطلاب من رسومات والنقش على الاخشاب والزجاج.

كما عقد "السعيد"، اجتماعا مع عميد الكلية وكلاء وروساء الأقسام بالكلية لمتابعة استعداد الكلية للعام الدراسي، مشددا على أهمية الانتهاء من كافة أعمال الصيانة اللازمة قبل بدء العام الدراسى الجديد.



معرض مستلزمات المدارس بـهندسة شبرا