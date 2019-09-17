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خالد صلاح: السيسي يبنى بإستراتيجية مدهشة.. وسينصر الله عبده الصالح وجيشه الأمين

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 12:17 ص
خالد صلاح: السيسي يبنى بإستراتيجية مدهشة.. وسينصر الله عبده الصالح وجيشه الأمين الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع
كتب محسن البديوى

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رد الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، على موجة التشكيك والهجوم الذى يطال الجيش المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية يبنى لمستقبل جديد بإستراتيجية عمرانية مدهشة، ويُعيد تشكيل الخريطة المصرية بقوة لمصر والمصريين.

وقال رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، فى تغريدة على "تويتر": "كتبت ده فى 30/6 اللي فات قبل ما موجة التشكيك فى الجيش تبتدي وقبل ما المجرمين يتكلموا بقبح وسفالة عن أشرف راجل فى مصر.. السيسي يبنى فى كل مكان لهذا البلد وأهله ومستقبله بإستراتيجية عمرانية مدهشة، ويعيد تشكيل الخريطة المصرية بقوة لمصر والمصريين.. سينصر الله عبده الصالح وجيشه الأمين".

 

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وكان خالد صلاح، فى 30 يونيو الماضى، قد أشاد بما تم إنجازه فى مدينة العلمين الجديدة، قائلًا: "كنت فى الساحل الأسبوع ده وماصدقتش نفسي وأنا بشوف العلمين الجديدة بالشكل ده.. الأبراج طلعت.. والطرق ظهرت.. والشغل لا يتوقف".

وأكد رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع أن: "مصر أصبحت دولة حقيقية جادة، وبلد لا يتوقف عن الحلم.. بلد لا يتوقف عن العمل.. شكراً لرجل من بيننا أظهر أفضل ما فينا.. شكراً للرئيس عبد الفتاح السيسي".


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العلمين الجديده

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