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حملات مكبرة لرفع القمامة بسوهاج.. وضبط 52 مخالفة تموينية بالمنيا (صور)

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 11:37 ص
حملات مكبرة لرفع القمامة بسوهاج.. وضبط 52 مخالفة تموينية بالمنيا (صور) حملات رفع القمامة بسوهاج
سوهاج – محمود مقبول

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أعلنت محافظة سوهاج، عن تنفيذ حملات مكبرة بقرى الطليحات بجهينة، وشندويل بالمراغة، وجزيرة شندويل بمركز سوهاج، لرفع مستوى النظافة، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية عن طريق تركيب كشافات إنارة جديدة، وتمهيد الطرق، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج خلال جولته الليلية المفاجئة أول أمس الأحد.

 

وأوضح ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة، أن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة تم خلالها تركيب وصيانة كشافات الإنارة بطرق وشوارع قرية الطليحات، وتمهيد الطرق، وإزالة الأتربة والمخلفات، بإستخدام معدات الوحدة القروية.

 

وأشار حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة المراغة إلى تنفيذ حملة مكبرة لرفع القمامة والمخلفات المتراكمة بقرية الشيخ يوسف التابعة لقرية شندويل، أسفرت عن رفع 20 طن قمامة ومخلفات تطهير الترع، مشيراً إلى أن الحملة شملت "قرية العبادلة، والشيخ خميس، ومدخل أولاد إسماعيل، وطريق جهينة الشرقية"، حيث تم نقل المخلفات إلى المقلب الخاص بالوحدة المحلية بالجبل الغربي.

 

وقال محمد إمبابى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، إنه تم إنارة الطريق الغربي، طريق سوهاج جهينة بجوار كوبرى نجع مهران التابع لقرية جزيرة شندويل، وتركيب كشافات جديدة، خلال حملة مكبرة قام بها المركز.

 

وفى المنيا، تمكنت مديرية التموين، من ضبط 52 مخالفة تموينية، وذلك خلال إحدى الحملات التفتيشية التى نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا لضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية .

 

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، إن الحملات أسفرت عن ضبط 38 مخالفة تموينية للمخابز البلدية منها 13 لنقص الوزن، ومخالفتين لعدم وجود ميزان و11 لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و12 مخالفة متنوعة أخرى، بالإضافة إلى 14 مخالفة فى مجال الأسواق منها مخالفة واحدة لكل من (عدم الإعلان عن الأسعار، عدم وجود ترخيص، غش تجارى )، ومخالفتين لكل من (عدم وجود صلاحية، الذبح خارج المجازر)، و3 لسلع مجهولة المصدر، و4 مخالفات لعدم وجود شهادة صحية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

وعلى جانب آخر، نفذت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا، بالتعاون مع شرطة المرافق حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات حول المدارس والشوارع المؤدية منها وإليها لخلق سيولة مرورية أمام الطلاب وأولياء الأمور أوقات الذهاب والخروج من المدرسة والارتقاء بمستوى النظافة العامة حولها، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بتكثيف حملات الإزالات والنظافة العامة ورفع كفاءة الطرق الداخلية بجميع شوارع قرى ومدن المحافظة استعداداً لبدء العام الدراسى الجديد.

 

وقال المهندس على غلاب رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن تحرير 52 محضر إشغال طريق، مؤكداً أن الوحدة المحلية تبذل قصار جهدها لتنفيذ تلك الحملات فى إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة النظافة للطريق العام وإضفاء مظهر جمالى وحضارى لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة.

 

حملة رفع الاشغالات بالمنيا (1)
حملة رفع الاشغالات بالمنيا 

 

حملة رفع الاشغالات بالمنيا (2)
حملة رفع الاشغالات بالمنيا 

 

حملات رفع القمامة وانارة الشوارع بقرى جهينة والمراغة وسوهاج (1)
حملات رفع القمامة وانارة الشوارع بقرى جهينة والمراغة وسوهاج 

 

حملات رفع القمامة وانارة الشوارع بقرى جهينة والمراغة وسوهاج (2)
حملات رفع القمامة وانارة الشوارع بقرى جهينة والمراغة وسوهاج 

 

حملات رفع القمامة وانارة الشوارع بقرى جهينة والمراغة وسوهاج (3)
حملات رفع القمامة وانارة الشوارع بقرى جهينة والمراغة وسوهاج 

 

حملات رفع القمامة وانارة الشوارع بقرى جهينة والمراغة وسوهاج (4)
حملات رفع القمامة وانارة الشوارع بقرى جهينة والمراغة وسوهاج 

 

حملات رفع القمامة وانارة الشوارع بقرى جهينة والمراغة وسوهاج (5)
حملات رفع القمامة وانارة الشوارع بقرى جهينة والمراغة وسوهاج 

 

حملات رفع القمامة وانارة الشوارع بقرى جهينة والمراغة وسوهاج (6)
حملات رفع القمامة وانارة الشوارع بقرى جهينة والمراغة وسوهاج 

 

حملات رفع القمامة وانارة الشوارع بقرى جهينة والمراغة وسوهاج (7)
حملات رفع القمامة وانارة الشوارع بقرى جهينة والمراغة وسوهاج 

القمامة

رفع اشغالات بالمنيا

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اخبار سوهاج

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