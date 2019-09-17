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حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بكفر شكر بالقليوبية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 03:36 م
حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بكفر شكر بالقليوبية حبس - أرشيفية
القليوبية - فريق المحافظات

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قرر أحمد الكاشف رئيس نيابة كفر شكر، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الدراجات البخارية من الطرق العامة .

وكانت معلومات وردت للعميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر، مفادها قيام كل من "عاطف م ن" 37 سنة، عاطل، و"محمد ع س" 38سنة، عاطل بتكوينهما تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات البخارية من الطرق العامة وأسفل المنازل بأسلوب قص الضفيرة وتوصيل الأسلاك.

جرى إخطار اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد إسماعيل خطاب رئيس مباحث كفر شكر، من ضبط المتهمين بأكمنة أعدت لذلك حال استقلالهما مركبة تروسيكل بدون لوحات معدنية، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بصحتها وقيامهما بارتكاب وقائع أخرى .

وأضاف المتهمان بقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهما المدعو "إ ع ا" 28 سنة، عاطل ومقيم هلا ميت غمر – دقهلية، وباستهدافه أمكن ضبطه وبمواجهته باعترافات المتهمين أقر بصحتها وتم بإرشاده ضبط المسروقات المذكورة، وتم التحفظ عليهم.

وبعرض المسروقات على المجنى عليهم تعرفوا عليها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأصدرت النيابة العامة قرارها السابق.


حوادث سرقة بالقليوبية

امن القليوبية

تشكيل عصابي بكفر شكر

سرقة الدراجات البخارية

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