سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 02:00 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

"جيل بكرا يكبر بصحة" تكشف الساعات المناسبة لتعرض الأطفال لأشعة الشمس

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 01:00 ص
"جيل بكرا يكبر بصحة" تكشف الساعات المناسبة لتعرض الأطفال لأشعة الشمس جيل بكرا يكبر بصحة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت حملة "جيل بكرا يكبر بصحة" أنه يجب أن تحرص الأم على تعريض الطفل إلى أشعة الشمس لكونها تمده بفيتامين ( د ) والذى يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم اللازم لتقوية العظام والأسنان.

وقالت الحملة إن التعرض لاشعة الشمس يحسن الحالة المزاجية ويحمى من الأمراض، مؤكدة أن الوقت المناسب للتعرض للشمس يكون ما بين 8 إلى 10 صباحا وما بين 5 إلى 7 مساء.

وأضافت حملة جيل بكرا يكبر بصخة أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بصحة الأطفال، مؤكدة أن هناك حملات توعية كبيرة تجوب المدارس لتوعية بنظام الحياة الجديد والتغذية السليمة.

 


الصحة

جيل بكرا يكبر بصحة

الشمس

فيتامين د

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكهرباء: استثمارات القطاع منذ 2014 وحتى 2026 تصل إلى تريليون جنيه

الكهرباء: استثمارات القطاع منذ 2014 وحتى 2026 تصل إلى تريليون جنيه

محمد رمضان يحتفل بلقب الأعلى مشاهدة فى الوطن العربى على يوتيوب

محمد رمضان يحتفل بلقب الأعلى مشاهدة فى الوطن العربى على يوتيوب

إطلاق الجيل الأسرع من شبكات الواى فاى اليوم.. اعرف مميزاته

إطلاق الجيل الأسرع من شبكات الواى فاى اليوم.. اعرف مميزاته

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اليوم السابع: الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصاداً قوياً

اليوم السابع: الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصاداً قوياً

قريبا.. يمكنك البحث على جوجل باستخدام "السكرين شوت"

قريبا.. يمكنك البحث على جوجل باستخدام "السكرين شوت"

فيلم Avengers: Endgame ينهى سباق الإيرادات بـ2.796 مليار دولار

فيلم Avengers: Endgame ينهى سباق الإيرادات بـ2.796 مليار دولار

فيديو.. عقد بين زوجين لتقسيم الأعمال المنزلية.. والمقصر يدفع 50 دولارا شهريا

فيديو.. عقد بين زوجين لتقسيم الأعمال المنزلية.. والمقصر يدفع 50 دولارا شهريا

موجز 6.. الحكومة تطرح 6 ملايين متر أراضى عبر البوابة الاستثمارية

موجز 6.. الحكومة تطرح 6 ملايين متر أراضى عبر البوابة الاستثمارية

1.5 مليون متابع على إنستجرام لأسعد قنفذ فى العالم.. شوف الصور

1.5 مليون متابع على إنستجرام لأسعد قنفذ فى العالم.. شوف الصور

انتخابات تونس.. قيس سعيد يحافظ على تقدمه بعد فرز 52% من أصوات الناخبين

انتخابات تونس.. قيس سعيد يحافظ على تقدمه بعد فرز 52% من أصوات الناخبين

قبل ما تبيع تليفونك.. إزاى تمسح كل صورك وفيديوهاتك نهائيا؟

قبل ما تبيع تليفونك.. إزاى تمسح كل صورك وفيديوهاتك نهائيا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة