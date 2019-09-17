سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 02:41 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

جمارك دبى تبحث تعزيز التبادل التجارى مع كازاخستان

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 02:01 م
جمارك دبى تبحث تعزيز التبادل التجارى مع كازاخستان جانب من اللقاء
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل المدير العام لجمارك دبي أحمد محبوب مصبح، اليوم الثلاثاء، القنصل العام لجمهورية كازاخستان فى دبي والإمارات الشمالية راوان زومابيك، لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين دعما لنمو التبادل التجارى بين الإمارات وجمهورية كازاخستان.

وحسب موقع الرؤية السعودى، قال مصبح "نحرص على تطوير الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان بالعمل على زيادة التبادل التجاري مع الشركاء التجاريين، حيث تكتسب العلاقات الاقتصادية مع كازاخستان أهمية متصاعدة فى ظل التحولات التى تشهدها التجارة الدولية مع التقدم في مشروع الحزام والطريق، الذي أطلقته الصين لربط أسواقها عبر الدول الآسيوية بالأسواق العالمية، إذ تقوم الإمارات بدور محوري في هذا المشروع نظراً لتطور البنية التحتية للتجارة والخدمات التجارية والجمركية في الدولة مدعومة بالتقبل الواعد لمكانتها التجارية على المستوى العالمي مع استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020".

وأضاف "تشهد تجارة دبي الخارجية مع كازاخستان نمواً متصاعداً حيث ارتفعت قيمتها من 467.8 مليون درهم في 2016 إلى أكثر من 635 مليون درهم في 2017 وواصلت النمو لتصل قيمتها في عام 2018 إلى 743.4 مليون درهم وبلغت قيمة تجارة دبي مع كازاخستان في الربع الأول من عام 2019 نحو 355.4 مليون درهم، حيث تتنوع البضائع في التجارة المتبادلة بين الطرفين وتتقدمها قطع غيار السيارات والإطارات وأجهزة المسح والفضة والزنك والسجائر".

وتمت مناقشة تنظيم لقاء للشركات والمستثمرين من كازاخستان ضمن مبادرة "ارتباط" التي أطلقتها الدائرة لتطوير علاقاتها مع الشركات وقطاعات الأعمال الأجنبية، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الشقيقة والصديقة، ودعم الاستثمار والتجارة المتبادلة مع هذه الدول من خلال العمل على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية لشركاتها وتجارها.


جمارك دبى

كازاخستان

الامارات

التبادل التجاري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موقع التنسيق يعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

موقع التنسيق يعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

حروب الجيل الرابع.. أدوات تحليل السوشيال ميديا تفضح مخطط المقاول الهارب.. وتكشف عن لجان إلكترونية لإنتاج الهاشتاجات من خارج الوطن.. وتؤكد: لا مشاركات من داخل مصر والهدف تشويه صورة البلاد

حروب الجيل الرابع.. أدوات تحليل السوشيال ميديا تفضح مخطط المقاول الهارب.. وتكشف عن لجان إلكترونية لإنتاج الهاشتاجات من خارج الوطن.. وتؤكد: لا مشاركات من داخل مصر والهدف تشويه صورة البلاد

خالد صلاح لـ"المصريين" عبر تويتر: السكوت عن الإساءة للجيش والرئيس خيانة لاستقرار مصر.. لا تتركوا الساحة لعصابة تحاول السيطرة على السوشيال ميديا بثقافة الشتائم.. الخوف خطيئة.. دافعوا عن الحق واحموا مصر لآخر نفس

خالد صلاح لـ"المصريين" عبر تويتر: السكوت عن الإساءة للجيش والرئيس خيانة لاستقرار مصر.. لا تتركوا الساحة لعصابة تحاول السيطرة على السوشيال ميديا بثقافة الشتائم.. الخوف خطيئة.. دافعوا عن الحق واحموا مصر لآخر نفس

اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة تجتمع غدا لحسم اسم مدرب المنتخب الجديد

اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة تجتمع غدا لحسم اسم مدرب المنتخب الجديد

الأرصاد: انتهاء فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء وتحذيرات للسائقين من الشبورة

الأرصاد: انتهاء فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء وتحذيرات للسائقين من الشبورة

الشطافة.. غنوة جديدة لحسن بلبل عن إعلام وأكاذيب الإخوان

الشطافة.. غنوة جديدة لحسن بلبل عن إعلام وأكاذيب الإخوان

70% نسبة تنفيذ أكبر مدينة للثقافة والفنون فى الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة.. أكثر من 2000 عامل ومهندس وفنى داخل المشروع.. وزكى عابدين: أعمال الـ"لاند سكيب" تتم بالتوازى مع انتهاء أعمال التشطيبات

70% نسبة تنفيذ أكبر مدينة للثقافة والفنون فى الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة.. أكثر من 2000 عامل ومهندس وفنى داخل المشروع.. وزكى عابدين: أعمال الـ"لاند سكيب" تتم بالتوازى مع انتهاء أعمال التشطيبات

البترول تعد منظومة آلية لرصد ومراقبة أرصدة البنزين والسولار بمحطات التموين

البترول تعد منظومة آلية لرصد ومراقبة أرصدة البنزين والسولار بمحطات التموين

شاهد فى دقيقة ..من سيفوز برئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟

شاهد فى دقيقة ..من سيفوز برئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟

"الشيطان يعظ".. فيديو ساخر يفضح أساليب الإخوان للإساءة لمؤسسات الدولة

"الشيطان يعظ".. فيديو ساخر يفضح أساليب الإخوان للإساءة لمؤسسات الدولة

الإحصاء: 300 ألف مولود جديد خلال 3 أشهر.. والقاهرة الأعلى فى عدد السكان

الإحصاء: 300 ألف مولود جديد خلال 3 أشهر.. والقاهرة الأعلى فى عدد السكان

العامة للبترول: حققنا 4 اكتشافات بترولية جديدة بمعدل إنتاج 2800 برميل يومياً

العامة للبترول: حققنا 4 اكتشافات بترولية جديدة بمعدل إنتاج 2800 برميل يومياً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة