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جبروت امرأة.. وضعت منوم لزوجها وألقته فى النيل بقنا بسبب الخلافات الزوجية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 12:27 م
جبروت امرأة.. وضعت منوم لزوجها وألقته فى النيل بقنا بسبب الخلافات الزوجية جثة غريق-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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استبدلت سيدة حبها لزوجها بكره وحقد، وعقدت العزم وخططت لقتله بسبب تفاقم المشاكل الزوجية بينهما، وفي سبيل ذلك وضعت له "منوم" فى الشاى، وألقته فى النيل بمساعدة اثنين آخرين تم ضبطهما.
 
تلقى مركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا، بلاغاً بالعثور على جثة طافية بمجرى نهر النيل لشخص مجهول الهوية، موثق اليدين والقدمين، وتبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية أو متعلقات أو أوراق تدل على هويته.
 
تم تشكيل فريق بحث جنائى، أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجنى عليه "مقيم في القرنة بالأقصر"، والمُبلغ بغيابه ، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بأحد المطاعم بمدينة الأقصر، سبق اتهامه والحكم عليه فى 10 قضايا "تبديد، وإيصال أمانة" وشقيقه سبق اتهامه والحكم عليه فى 3 قضايا "تبديد ومبانى"، بالاشتراك مع زوجة المجنى عليه "ربة منزل - مقيمة بالأقصر".
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر تم ضبط المتهمين، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة.
 
وقالت زوجة المجنى عليه: " حرضت الأول والثانى، واتفقت معهما على التخلص من زوجى وقتله نظراً لوجود خلافات بيننا، حيث قاما باستدراج المجنى عليه لمنطقة متاخمة لمنزله بدائرة مركز شرطة نقادة، واحتساء بعض المشروبات، ووضع عقاقير بتلك المشروبات، وتقديمها للمجنى عليه فسقط مغشياً عليه، فقاما بتوثيق يديه وقدميه، وإلقائه بمجرى نهر النيل، حيث عثر على جثمانه بدائرة مركز شرطة نقادة، وبإرشاد أحد المتهمين تم ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه.

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