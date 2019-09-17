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"تموين الإسكندرية" تعلن استعدادها لموسم الشتاء وتوفير السلع الاستراتيجية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 05:12 م
"تموين الإسكندرية" تعلن استعدادها لموسم الشتاء وتوفير السلع الاستراتيجية اجتماع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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صرح المهندس محمود القلش مدير مركز الإعلام بمديرية التموين والتجارة الداخلية، أن مديرية التموين بالإسكندرية على استعداد تام بكامل أجهزتها لاستقبال موسم الشتاء هذا العام، بالتنسيق مع جميع الجهات التنفيذية المعنية بهذا الأمر.

 

وأشار فى بيان صادر اليوم إلى أنه فى حالة حدوث أى أزمات، فإن المديرية مستعدة فى إمداد الأماكن المعرضة لأى مشاكل ناتجة عن الأمطار الشديدة بالسلع الاستراتيجية من الخبز والسلع التموينية والغذائية على الفور دون حدوث أى أزمات.

 

وكانت الأجهزة التنفيذية بالاسكندرية، قد عقدت اجتماعا تنسيقيا، لاستقبال موسم الشتاء لهذا العام حيث استضافت شركة الإسكندرية للصرف الصحى بالاسكندرية الاجتماع بمركز التدريب التابع لمحطة الصرف القبلية باول الطريق الزراعى، و شارك به جميع الأجهزة التنفيذية المعنية و بحث دور كلا منها فى إدارة الازمات حين هطول الأمطار أو السيول لتأمين مدينة الإسكندرية هذا الشتاء.

 

واستعرضت شركة الصرف الصحى نجاح أجهزة الإسكندرية التنفيذية فى الأعوام الثلاثة السابقة بعد واقعة شتاء 2015 كما تم استعراضت السيول التى واجهت دول الجوار والدروس المستفادة منها واتبع ذلك العرض عرض دور كل جهة تنفيذية فى إدارة ذلك الملف الحيوى والهام حيث إن الإسكندرية من المدن الساحلية التى تستقبل كميات كبيرة من الأمطار كل عام.

 

وتم التنسيق بين شركة الصرف الصحى وأجهزة المحافظة ومديرية الأمن وإدارة المرور والنجدة وشركة الكهرباء وشركة المياه ومديرية التموين والتجارة الداخلية والرى والزراعة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعى والطرق و الكبارى و شركات الغاز الطبيعى و شركات البترول.


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