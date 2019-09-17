تعيين 5 من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم فى 4 كليات

الفيوم – رباب الجالى

أصدر الدكتور محمد عيسى، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، عددا من القرارات الخاصة بتجديد تعيين عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث أصدر قرار رقم (2036) لسنة 2019 بتجديد تعيين رانيا أحمد عبد العظيم الأستاذ بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة مديرًا تنفيذيًا لمشروع رفع كفاءة شبكة المعلومات.

كما أصدر قرار رقم (2037) لسنة 2019 بتجديد تعيين محمود على عبد الفتاح بقسم الأراضى والمياه بكلية الزراعة- مديرًا لوحدة إدارة المشروعات وقرار (2038) لسنة 2019 بتجديد تعيين جمال فرج محمد فرج الأستاذ المساعد بقسم النبات بكلية الزراعة مديرًا لمركز ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجى وقرار رقم (2039) لسنة 2019 بتجديد تعيين نجلاء سعد محمد الأستاذ المساعد بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب مديرًا لمركز اللغات والترجمة.

كما أصدر قرار رقم (2040) لسنة 2019 بتجديد تعيين مصطفى محمود حسين الأستاذ المساعد بقسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق منسقًا لتسويق خدمات جامعة الفيوم.