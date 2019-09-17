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تعليم كفر الشيخ: توفير 2000 قطعة ملابس وزي مدرسي لطلاب بلطيم مجاناً

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 08:40 م
تعليم كفر الشيخ: توفير 2000 قطعة ملابس وزي مدرسي لطلاب بلطيم مجاناً معرض مستلزمات المدارس بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تفقدت الدكتور بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم ،المعرض السنوي للملابس المدرسية والكتب ومستلزمات التعليم، بالمراحل التعليمية المختلفة  المجاني ،والذي يخدم قرابة الـ 2000 أسرة والمقام بالمسرح المدرسي بمدرسة الصديق التابعة لإدارة بلطيم التعليمية .

 

جاء ذلك بحضور،الدكتور سلامة الويشي المدير العام للتعليم العام،وهانى يوسف ،رئيس مركز ومدينة بلطيم ،و السيد إسماعيل ،مدير عام إدارة بلطيم التعليمية ،والدكتور حسام الدين السيد ،وكيل الإدارة  وبحضور مجلس أمناء الإدارة وعدد من التنفيذيين والشعبيية.

أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،أن الهدف من إقامة المعارض الخيرية ،لمستلزمات المدارس، والملابس الجاهزة ،توفيرها للطلاب المنتمين للاسر الفقيرة ،والأشد فقراً ، وهذا نهج بدأناه منذ العام الماضي، ومستمرون في تطبيقه هذا العام ، معربه عن شكرها لكل المشاركين من العاملين بالتربية والتعليم ،والشعبيين، ولمدير الإدارة التعليمية ببلطيم.

 

 وقالت وكيل الوزارة ،إن المعرض الخيري يضم الملابس المدرسية لكافة الأعمار بالمراحل التعليمية المختلفة بالإضافة لعدد كبير من قطع الملابس،ومستلزمات وأدوات تعليمية وهدايا وأحذية وحقائب، وكتب،وكشاكيل،مؤكدة على دور الإدارة والمؤسسات الحكومية وغيرها فى المشاركة المجتمعية الفعالة فى بناء ونهضة المجتمع وقدمت الشكر للجميع على الجهد المبذول في العمل الخيري التطوعي ، مشيرة إلى أننا  لن نكتفي بإقامة معارض في بداية العام الدراسي بل سيتم اقامتها خلال العام الدراسي لتوفير ملابس للطلاب.

 

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم على الدور المحورى والبارز لإدارة بلطيم التعليمية فى القضاء على إرتفاع الأسعار ومشاركة فئات المجتمع وطبقاته المختلفة من خلال إقامة المعارض الخيرية وتوفير المنتجات والأدوات المدرسية اللازمة بالمجان .

 

 


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