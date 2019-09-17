تعرف على ضوابط الإعلان عن المسابقات وفقا لقانون حماية المستهلك× 7 خطوات

كتب عبد اللطيف صبح

حدد قانون حماية المستهلك عددا من الضوابط بشأن الإعلان عن المسابقات، حيث تنص المادة (11) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أنه لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأى وسيلة إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك من جانب المورد أو من ينوب عنه قبل موعد الإعلان بـ3 أيام على الأقل، وذلك على الاستمارة التى يُعدها الجهاز لهذا الغرض، على أن تتضمن بصفة خاصة البيانات الآتية: