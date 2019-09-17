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تعاون مصرى إماراتى بمشروع نقل محطة الزهراء للخيول العربية للعاصمة الإدارية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 04:25 م
تعاون مصرى إماراتى بمشروع نقل محطة الزهراء للخيول العربية للعاصمة الإدارية 21226 لقاء رئيس الوزراء بالسفير الإماراتى
كتبت هند مختار

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السفير الإماراتى: الشيخ القاسمى مهتم بالمشاركة فى إنشاء المحطة الجديدة وفق أحدث النظم العالمية حفاظا على سلالات الخيول العربية الأصيلة التى تضمها محطة الزهراء

 

التقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء ، السفير جمعة مبارك، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة فى القاهرة، وحضر المقابلة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

 

وخلال اللقاء، نقل سفير الإمارات تحيات الشيخ سلطان القاسمى، حاكم الشارقة، إلى الدكتور مصطفى مدبولى، وأشار إلى اهتمام الشيخ القاسمى بالمشاركة فى مشروع نقل محطة الزهراء للخيول العربية إلى مقر  مقترح متطور فى العاصمة الإدارية الجديدة، مع الحفاظ على جزء من محطة الزهراء الحالية ذات القيمة التاريخية، مؤكداً اهتمام الشيخ القاسمى بأن يتم إنشاء المحطة الجديدة وفق أحدث النظم العالمية فى مجال تربية الخيول، وذلك من أجل الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة التى تضمها محطة الزهراء.

 

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء عن تقدير مصر حكومة وشعباً لإسهامات الشيخ سلطان القاسمى، ومحبته الصادقة لمصر وشعبها، مشيراً إلى إسهامات القاسمى القيمة مؤخراً فى ترميم وتطوير دار الكتب والوثائق القومية، وهى الإسهامات التى أعادت رونق هذا الصرح الثقافى والمعرفى الكبير.

 

وأشاد مدبولى بأهمية مشروع نقل محطة الزهراء للخيول، ووجه بأن يتم التنسيق بين وزارة الزراعة والجهات المعنية، لبدء إنشاء المحطة الجديدة فى الموقع الذى يتم الاتفاق عليه مع الجهات المعنية فى العاصمة الإدارية.

 

وسلم سفير الإمارات، إلى رئيس الوزراء، خطاب الدعوة الموجه من الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى، للمشاركة فى اجتماعات منتدى الصحة العالمى، المقرر عقده بأبو ظبى فى نوفمبر القادم.

لقاء رئيس الوزراء بالسفير الإماراتى (1)
لقاء رئيس الوزراء بالسفير الإماراتى

 

لقاء رئيس الوزراء بالسفير الإماراتى (2)
لقاء رئيس الوزراء بالسفير الإماراتى

 


مدبولى

محطة الزهراء للخيول

اخبار مصر

مصطفى مدبولى

العاصمة الإدارية

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