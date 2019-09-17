ترامب يعلن التوصل الى اتفاق حول الرسوم الجمركية مع اليابان

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أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مبدئى بشأن الرسوم الجمركية مع اليابان، بعد ادعائه مرارا أن طوكيو تتمتع بمزايا غير عادلة فى التبادل التجارى الثنائى بين البلدين.

وقال ترامب، فى رسالة إلى الكونجرس نشرها البيت الأبيض، أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء، "يسرنى أن أبلغكم أن إدارتى توصلت إلى اتفاق تجارى مبدئى يتعلق بالرسوم الجمركية مع اليابان".

وأضاف، أنه سيتم إجراء مزيد من المفاوضات مع اليابان لضمان "اتفاق تجارى شامل يؤدى إلى المزيد من التجارة المبادلة والمتكافئة".

وذكر البيان، أنه تم التوصل أيضا إلى اتفاق بشأن التجارة الإلكترونية، لكنه لم يتطرق إلى الرسوم الأمريكية على السيارات اليابانية.

وكان ترامب ورئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، قد صرحا الشهر الماضى، أن الاتفاق على وشك الانتهاء، وأنهما يأملان فى توقيع رسمى خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة فى وقت لاحق فى سبتمبر.