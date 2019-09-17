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ترامب: لا أفضل لقاء روحانى أثناء الجمعية العمومية للأمم المتحدة

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 10:52 م
ترامب: لا أفضل لقاء روحانى أثناء الجمعية العمومية للأمم المتحدة ترامب وحسن روحانى
أ ش أ

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه لا يفضل لقاء نظيره الإيرانى حسن روحانى على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة التى تبدأ فعالياتها فى نيويورك الأسبوع المقبل.

وأوضح ترامب - أثناء تواجده على متن طائرة الرئاسة متوجها إلى حفل جمع تبرعات فى ولاية كاليفورنيا وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية - "أنا لا أستبعد أبدا أى شىء، لكننى لا أفضل لقاءه".

وكان ترامب قد أتاح فى السابق فرصة التحدث مع روحانى أثناء تجمع قادة العالم فى نيويورك الأسبوع المقبل، لكن ذلك قبل تصاعد التوترات بين البلدين إلى مستوى جديد فى أعقاب الهجوم على شركة "أرامكو" النفطية فى السعودية، والذى تتجه أصابع الاتهام الأمريكية فيه إلى إيران.


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روحانى

ايران

نيويورك

امريكا

السعوديه

ارامكو

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