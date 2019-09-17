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ترامب: أمريكا لا تحتاج نفط الشرق الأوسط لكن الشحنات مستمرة

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 06:32 ص
ترامب: أمريكا لا تحتاج نفط الشرق الأوسط لكن الشحنات مستمرة دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن (رويترز)

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أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة أصبحت منتجا كبيرا للنفط لم يعد فى حاجة للنفط من الشرق الأوسط وسط موجة من التغريدات على تويتر صباح الاثنين بشأن الهجمات التى وقعت فى مطلع الأسبوع على منشأتى نفط فى السعودية.

وتشير بيانات الحكومة الأمريكية إلى رواية مختلفة: فالطفرة الأمريكية فى عمليات الحفر المدفوعة بالتكنولوجيا والتى بدأت منذ أكثر من عشر سنوات جعلت الولايات المتحدة منتجا كبيرا لكن الواردات من النفط الخام ومنتجات البترول القادمة من منطقة الخليج العام الماضى ما زالت تتدفق بوفرة.

وترسل السعودية، وهى أكبر مصدر للنفط فى العالم، حوالى سبعة ملايين برميل من النفط الخام يوميا حول العالم. وتنتج الولايات المتحدة حوالى 12 مليون برميل يوميا لكنها تستهلك 20 مليون برميل فى اليوم مما يعنى أنه يتعين عليها استيراد الباقي.

ويتم سد قدر كبير من العجز الأمريكى من كندا لكن البعض لا يزال يأتى من السعودية والعراق ودول الخليج الأخرى لأن معظم معامل التكرير الأمريكية تفضل نفطهم. ومعامل التكرير الأخرى، خصوصا المعامل فى كاليفورنيا، معزولة عن حقول النفط الأمريكية الكبيرة ويتعين عليها أيضا الاعتماد على الاستيراد.

ووفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن عدم التناسب بين ما تحتاجه معامل التكرير الأمريكية وما تنتجه الولايات المتحدة يعنى أن الولايات المتحدة استوردت فى عام 2018 ما متوسطه 48 مليون برميل شهريا من النفط الخام ومنتجات البترول من منطقة الخليج.

 

 


ترامب

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أخبار أمريكا

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