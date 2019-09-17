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تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط أسهم إعمار

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 10:38 ص
تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط أسهم إعمار بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.77% خاسرا 22.28 نقطة ليصل إلى مستوى 2855.76 نقطة، بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها البنوك والعقارات بضغوط هبوط سهم شركة إعمار العقارية.
 
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 41.2 مليون سهم محققة ما قيمته 92.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 961 صفقة ل31 سهما، وارتفعت 9 أسهم، وانخفض 17 سهما، واستقرت 5 أسهم.
 
وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.07%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.69%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.39%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.37%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.36%،  فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.07%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 2.80%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 2.25%،  فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مصرف عجمان بنسبة 2.77%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 2.73%.
 
 
 

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