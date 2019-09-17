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تجديد حبس رئيس التحصيل بشركة مياه الشرب بالمرج بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 06:09 م
تجديد حبس رئيس التحصيل بشركة مياه الشرب بالمرج بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية حبس- أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت النيابة العامة، بحبس رئيس التحصيل بشركة مياه الشرب فى المرج  45 يوما على ذمة التحقيق فى اتهامه بالتخطيط لتنفيذ عمليات تخريبية فى البلاد وتمويل الإرهاب .

البداية كانت مع ورود معلومات لرجال مباحث قسم شرطة المرج، تفيد بانتماء  المتهم "أحمد ع" 40 سنة رئيس تحصيل مياه الشرب فى المرج لجماعة الإخوان الإرهابية، كأحد كوادر الجماعة، وتخطيطه مع باقى عناصر الإخوان فى الداخل، لعمليات تخربيبة بالبلاد.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهم يمول عناصر جماعة الإخوان الإرهابية فى الداخل، عن طريق اتصاله بعناصر التنظيم الدولى للإخوان، وكان مكلفا بإحياء المظاهرات الإخوانية فى الشوارع وتنفيذ عمليات عدائية ضد البلاد .


المرج

الاخوان

حبس رئيس تحصيل مياه الشرب فى المرج

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