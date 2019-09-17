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بدء الاقتراع لانتخابات الكنيست الإسرائيلية للمرة الثانية خلال 5 شهور

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 09:22 ص
بدء الاقتراع لانتخابات الكنيست الإسرائيلية للمرة الثانية خلال 5 شهور الانتخابات الاسرائيلية
أ ش أ

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بدأت صباح اليوم الثلاثاء، عملية الاقتراع لانتخابات أعضاء "الكنيست" الإسرائيلية الـ22، وذلك للمرة الثانية خلال 5 أشهر.
 
وكانت إسرائيل قد شهدت فى أبريل الماضى، انتخابات لم يتمكن عقب نتائجها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو من تشكيل ائتلاف حكومي.
 
وتشارك 29 قائمة فى السباق الانتخابى، الذى يأتى على وقع احتدام المنافسة بين معسكرى اليمن والمركز وخوض الأحزاب العربية الانتخابات ضمن قائمة مشتركة، إذ تستمر عملية التصويت حتى الساعة العاشرة ليلا.
 
وتشير استطلاعات الرأى العام بين الفلسطينيين من عرب 48، إلى ارتفاع متوقع فى نسبة التصويت لانتخابات الكنيست مع تشكيل القائمة المشتركة، مقارنة مع الانتخابات الماضية التى سجلت نسبة تصويت منخفضة وصلت لنحو 49%، بسبب خوض الانتخابات بقائمتين، علما أن نسبة التصويت بصفوف المواطنين العرب بلغت فى انتخابات 2015 مع إطلاق القامة المشتركة حوالى 64% .
 
وفى الجانب الإسرائيلى، تشتد المنافسة بين حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، وقائمة "كاحول-لافان" برئاسة بينى جانتس، مع تساوى عدد المقاعد بين الحزبين بحسب استطلاعات الرأى.
 
وتنافس القوائم والأحزاب على أصوات حوالى 5 ملايين و800 ألف صاحب حق اقتراع منهم نحو 940 ألف مصوت عربى (فلسطينيو 48)، ويبلغ عدد صناديق الاقتراع 10788 صندوقا، وخلال اليوم، سيقوم حوالى 3000 مفتش من اللجنة المركزية للانتخابات بجولة فى صناديق الاقتراع، فيما سيؤمن حوالى 19000 شرطى سير يوم الانتخابات .
 
وبحسب معطيات لجنة الانتخابات المركزية، فإن عدد أصحاب حق الاقتراع ارتفع بحوالى 8ر0% ، حيث انضم لسجل الناخبين أكثر من 50 ألف شخص، وذلك مقارنة مع انتخابات الكنيست الـ21 التى جرت فى شهر أبريل الماضي.
 
ووفقا لمعطيات دائرة الإحصاء المركزية، فإن 97% من أصحاب حق الاقتراع المقيمين فى البلاد هم من اليهود، و16% من المواطنين العرب، و5% أشخاص بدون تصنيف ديني، الذين غالبيتهم من القادمين الجدد الذين ينتمون لعائلات غير مسجلة على أنها يهودية فى سجل السكان.
 
وتظهر المعطيات أن حوالى 14% من أصحاب حق الاقتراع هم بجيل أقل من 24 عاما، و30% منهم بجيل 25 عاما إلى 39 عاما، بينما تبلغ نسبة أصحاب حق الاقتراع من أبناء جيل 40 عاما إلى 59 عاما 31%، وحوالى ربع أصحاب حق الاقتراع أعمارهم 60 عاما فما فوق.
 

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