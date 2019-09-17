الهند تتوقع السيطرة على القطاع الخاضع لباكستان من كشمير يوما ما

رويترز

قال وزير الخارجية الهندى سوبراهمانيام جايشانكار اليوم الثلاثاء إن القطاع الذى تسيطر عليه باكستان من إقليم كشمير ينتمى للهند، مضيفا أنه يتوقع أن تسيطر عليه الهند فعليا ذات يوم، فى تصعيد للتصريحات المتعلقة بالإقليم المتنازع عليه.

وتحكم الهند وادى كشمير ذا الكثافة السكانية المرتفعة بينما تسيطر باكستان على مساحة من الأرض فى غرب الإقليم تصفها نيودلهى بكشمير التى تحتلها باكستان.

وقال الوزير فى مؤتمر صحفى "موقفنا بشأن كشمير التى تحتلها باكستان كان وسيظل دوما شديد الوضوح... إنها جزء من الهند ونتوقع فى يوم ما أن تكون لنا السيادة التشريعية والفعلية عليها".

وفى الشهر الماضى ألغت نيودلهى الوضع الخاص للشطر الخاضع لسيطرتها من كشمير ذى الأغلبية المسلمة فى إطار مسعاها لدمج الإقليم بالكامل فى الهند وهى الخطوة التى أدت لاحتجاجات وغضب فى الإقليم وباكستان.