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النيابة تحقق فى بلاغ جديد ضد مستريحا طنطا وقطور من سيدة بالبحيرة

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 07:28 م
النيابة تحقق فى بلاغ جديد ضد مستريحا طنطا وقطور من سيدة بالبحيرة حبس - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة – مصطفى عادل

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تقدمت سيدة من مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة ببلاغ بقسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، ضد المتهم"هانى.ا" طبيب، والمتهم " سعد.ا" مستريح قطور لحصولهما على أموال منها لتوظيفها وعدم قيامهما بسداد الأموال إليها.

كانت محكمة جنح مركز طنطا قد قررت حبس المتهم"هانى.ا" طبيب 15 يوما فى 3 بلاغات جديدة بتهمة الاستيلاء على أموال مواطنين بدعوى توظيفها فى تجارة العقارات والمقاولات، كما ضمت 3 بلاغات جديدة لضحايا المتهم فى بلاغ واحد بعد إن اتهموه بالاستيلاء على اموالهم بحجة توظيفها فى تجارة العقارات، وأمرت النيابة بحبسه 4أيام على ذمة التحقيقات.

وتقدم محاميو المتهم باستئناف على حبسه احتياطا على ذمة إحدى قضايا النصب، وقررت المحكمة إخلاء سبيله بكفالة 20ألف جنيه، إلا إن المتهم تم عرضه على النيابة العامة فى البلاغات الجديدة، وأمرت بحبسه 4أيام على ذمة التحقيقات.

وأحال المستشار دكتور ياسر هندى المحامى العام لنيابات غرب طنطا الكلية، المتهم " هانى.ا" طبيب لمحكمة جنح اول طنطا لمحاكمته بتهمة النصب والاحتيال والاستيلاء على مليون و837الف دولار امريكى من طبيب بشرى، بحجة توظيفهم فى العقارات، وتحديد جلسة 19 اكتوبر القادم لمحاكمته.

يذكر أن المتهم هو الذراع الأيمن لمستريح طنطا الذى استولى على 600 مليون جنيه من مواطنين بحجة توظيفهم فى تجارة الغلال والعقارات ومحبوس حاليا على ذمة عشرات قضايا النصب.

وكشفت تحريات العقيد وليد فايد، رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، باشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، عن تفاصيل مثيرة فى قضية طبيب طنطا المستريح، والذى استولى على مليون و837 ألف و630 دولار أمريكى من طبيب بشرى بحجة توظيفهم فى مجال الاستثمار العقارى، مقابل أرباح 9% شهريًا، عن إن المتهم ابن عمة مستريح طنطا" رضا.ا.ص" مهندس زراعى والذى استولى على 600 مليون جنيه من ضحاياه بحجة توظيفهم فى تجارة الغلال والعقارات، ومحبوس حاليًا على ذمة عشرات القضايا.

كان العقيد وليد فايد رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، قد تمكن من ضبط المتهم الذى يمتلك شركة استثمار عقارى، بعد قيامه بالنصب على طبيب بشرى والاستيلاء منه على مليون و837 ألف و630 دولار أمريكى مقابل توظيفهم فى تجارة العقارات والمحاصيل الزراعية، مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعوده ورفض رد المبالغ.

وكشف التحريات إن المستريح هو الذراع الأيمن لابن عمته "مستريح طنطا" المحبوس حاليا، وكان يعمل معه منذ عدة سنوات، وأنه فى خلال الـ5 سنوات الأخيرة ظهر عليه الثراء الفاحش، ويقوم بإنشاء 20 برج سكنى فى وقت واحد بمدينة طنطا، وأوهم ضحاياه باستثمار أموالهم وحصولهم على أرباح شهرية مقابل هذا الاستثمار، ولم يفٍ المتهم بوعوده مع الضحايا ورفض رد المبالغ،وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبعرضه على قاضى المعارضات، قرر تجديد حبسه 15 يوما على ذمة القضية، وقررت النيابة العامة تجديد حبسه 15 يوما على ذمة القضية، وإحالته لمحكمة جنح أول طنطا لنظر محاكمته.

يذكر إن عدد البلاغات المقدمة ضد المتهمة ارتفعت لـ10 بلاغات بإجمالى مبالغ أكثر من 30 مليون جنيه.

فى الوقت الذى قررت فيه نيابة قطور إخلاء سبيل المستريح الثانى وتم إحالته لنيابة ثان طنطا للتحقيق معه فى البلاغ الجديد المقدم ضده من سيدة بمحافظة البحيرة.


مستريح طنطا

طنطا

مباحث الاموال العامه

نصب

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