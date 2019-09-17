المنطقة الأزهرية بالقليوبية تعقد اجتماعا لوضع التعليمات النهائية قبل انطلاق العام الدراسي

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور محمد الشحات رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بالقليوبية، ووكيلي المنطقة الشيخ عبد المجيد دومة الوكيل الشرعي، وإبراهيم صديق الوكيل الثقافي، مع شيوخ المعاهد الإعدادية والثانوية لبحث استعدادات بدء العام الدراسي الجديد 2019/2020، وقد تم التنبيه علي حضور اليوم الدراسي كاملا للمدرس والموجه وجميع العاملين بالمعهد بداية من طابور الصباح حتي نهاية اليوم.

وتضمن الاجتماع، التنبيه على الاهتمام بطابور الصباح وتحية العلم وعمل برامج دينية ووطنية في طابور الصباح يشرف عليها مدرس اللغة العربية ووجود علم الجمهورية بالمعهد، مع مراعاة حث جميع العاملين علي العمل الجاد وبث روح الوطنية في نفوس الطلاب، وعلي أن تسجل هذه البرامج في دفتر خاص بطابور الصباح كتابة مع الالتزام بعدم التحدث في الأمور السياسية أو الشعارات الحزبية؛ وعلي أن تذاع كلمة فضيلة الإمام الأكبر الأسبوعية من جريدة صوت الأزهر نصا في طابور الصباح.

وأكد مدير المنطقة المركزية، أنه تم التأكيد على متابعة وجود جدول عام معتمد في كل معهد بالإضافة إلي وجود جداول دراسية معتمدة ومطابقة للجدول العام مع المدرسين، ويتم توزيع المناهج الدراسية في دفاتر التحضير ويوقع كل مدرس علي منهج المادة التي يقوم بتدريسها ويعتمد من شيخ المعهد والموجه، وتفعيل الأنشطة الطلابية بجميع أنواعها في المعهد وتفعيل دور المكتبة والمعمل وحجرة الحاسب الآلي واذا لم توجد مكتبة بالمعهد يتم تدبير مكان للمكتبة مع تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي بالمعهد.

كما تم التنبيه على البعد عن عناصر الخشب والحديد في أي نشاط من الأنشطة لخطورتها، والاهتمام بالأمن ومتابعة شيخ المعهد للنوبتجية مع مندوب الأمن بالمعهد علي مدار 24 ساعة والاهتمام بالبوابة ودفتر الأمن وتفعيله وأن تكون بياناته شاملة وواضحة مع إعداد سجل زيارات للمعهد وختمه وكذا دفتر الأمن مع ترقيمهما؛ وعدم السماح بدخول أي شخص إلي المعهد إلا بعد تسجيل بياناته بدفتر أمن البوابة وتوقيع كل زائر ساعة الدخول والخروج والالتزام بإغلاق بوابة المعهد بعد طابور الصباح والتأكد من خلو المعهد من الطلاب والعاملين عدا النوبتجي في آخر اليوم الدراسي.

وتابع، أنه تم التأكيد على الالتزام بزمن الحصص الواردة بالجداول الدراسية هذا العام 2019/2020 التي يتم تسليمها إلي المعاهد الفترة الواحدة أو الفترتين، وفي حالة وجود كهنة بالمعهد يتم التنسيق مع التوريدات بالمنطقة للانتهاء من رفعها وفي موعد أقصاه الأسبوع الأول من بداية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، وعدم التنفيذ مسئولية شيخ المعهد ولا يجوز اخفاؤها فوق السطح أو غرفة مغلقة.

والاهتمام بصلاحية المعامل وأجهزة الحاسب ومدي صلاحيتها للعملية التعليمية، وعدم تحصيل أية مبالغ مالية من الطلاب إلا ما ورد بلائحة المصاريف الدراسية، والتأكد من عدم وجود باعة جائلين أمام المعاهد، وعدم دخول درجات نارية أو سيارات داخل المعاهد وتنفيذ كل التعليمات الواردة بمنشور الأمن، والتأكيد على عدم وجود قمامة بجانب المعاهد من خارج المعاهد والمحافظة علي المظهر العام للمعاهد الأزهرية.