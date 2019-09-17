الكهرباء: استثمارات القطاع منذ 2014 وحتى 2026 تصل إلى تريليون جنيه

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن ما تم انفاقه على استثمارات قطاع الكهرباء منذ عام 2014 وحتى نهاية خطة القطاع لتطوير شبكات النقل والتوزيع نهاية العام المقبل، ومع تشغيل أول مفاعل نووى بالضبعة ستصل إلى تريليون جنيه.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن استثمارات الكهرباء فى مجال الإنتاج والنقل والتوزيع بلغت 515 مليار جنيه، موضحًا أنه بعد إضافة تكلفة المحطة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجاوات ستصل استثمارات قطاع الكهرباء إلى تريليون جنيه.

وأشار المصدر إلى أن أهداف هذه الاستثمارات لا تقتصر فقط على احتياجات المواطنين للإنارة، وإنما بهدف جذب الاستثمارات والتنمية الاقتصادية وتأمين التغذيه الكهربائية للأجيال القادمة حتى 2050.