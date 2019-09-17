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الكنيسة الإنجيلية تنعى وفاة الأسقف نبيل إبراهيم رئيس كنيسة نهضة القداسة

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 05:20 م
الكنيسة الإنجيلية تنعى وفاة الأسقف نبيل إبراهيم رئيس كنيسة نهضة القداسة الأسقف نبيل إبراهيم رئيس كنيسة نهضة القداسة
كتبت سارة علام

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نعت الطائفةُ الإنجيليَّةُ بمصر، ورئيسُها الدكتور القس أندريه زكى، اليوم ببالغِ الحزنِ، الأسقف نبيل إبراهيم إسحاق، رئيسِ مجمعِ كنيسةِ نهضةِ القداسةِ بمصر، الذى رحلَ صباحَ اليومِ، الثلاثاء.
 
وعزى رئيسُ الطائفةِ الإنجيليَّةِ بمصر، بالإنابةِ عن أعضاءِ المجلسِ الإنجيليّ العامّ، ورؤساءِ المذاهبِ الإنجيليَّةِ بمصر فى الراحلَ الأسقف نبيل إبراهيم، الذي قدمَ خدمتَه للكنيسةِ والوطنِ باجتهادٍ وتفانٍ، وكانتْ حياتُه شهادةً صادقةً للخادمِ الأمين.
واختتم البيان: نصلّي لكي يمنحَ الربُّ تعزيةً لأسرتِهِ ومحبّيه، وشعبِ كنيسةِ نهضةِ القداسةِ، وللطائفةِ الإنجيليةِ بمصر
 

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