الكرملين: ليس لدينا معلومات عن الجهة المسئولة عن هجوم أرامكو

موسكو أ ش أ

أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف أنه لا توجد لدى (الكرملين) معلومات عن الجهة التى تقف وراء الهجوم على المواقع النفطية التابعة لـ"آرامكو" فى السعودية.

وقال بيسكوف - فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء "ليس لدى الكرملين حتى الآن أية معلومات يمكن أن نستنتج منها الجهة التى تقف وراء هذا الهجوم، لسنا من أنصار الاتهامات أو الاستنتاجات المتسرعة حول من يقف وراء هذا الهجوم".

وأشار الناطق الرئاسى الروسى إلى أن (الكرملين) يعتقد أن تحليل العواقب الناجمة عن الهجوم على منشآت النفط السعودية يحتاج إلى وقت، كى يتم تحديد ما يجب عمله.

يذكر أن منشآت إمدادات النفط للأسواق العالمية فى السعودية تعرضت لهجوم غير مسبوق - السبت الماضى - نتج عنه توقف حوالى (50%) من إنتاج شركة (أرامكو) السعودية.