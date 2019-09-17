القوى العاملة: توقيع اتفاقية بصرف علاوة خاصة بنسبة 10% لـ 76 مصنعاً بالإسماعيلية

أعلنت وزارة القوى العاملة، أنه تم توقيع اتفاقية عمل جماعية بين مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، وجمعية مستثمرى المنطقة الصناعية بالمحافظة، التي يعمل تحت مظلتها 76 مصنعاً وشركة، تقضى بمنح علاوة استثنائية خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى للعاملين بحد أدنى 75 جنيها، وأقصى 150 جنيها اعتبارا من مرتب شهر سبتمبر الجارى.

شهد مراسم توقيع الاتفاقية المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة.

ووقع الاتفاقية عن الوزارة ياسر أحمد سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، وعن الجمعية المهندس مصطفى حسن أبو حديد رئيس الجمعية، إيمانا منها بمسئوليتها الاجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعى للعاملين وأسرهم ، فضلا عن دور الوزارة فى تحقيق التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية وتحقيق الاستقرار فى علاقات العمل.

وقدَّمت وزارة القوى العاملة الشكر والتقدير لرجال الأعمال لسرعة استجابتهم تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن بالعلاوة الخاصة، وتطبيقها على القطاع الخاص، وبما يضعونه نصب أعينهم من اهتمام بحاجات العمال اجتماعيًا وماديًا، ما يعود بالنفع على منظومة العمل ككل من إنماء لروح الوحدة والانتماء بين العمال ومكان عملهم ككيان وجزء واحد.

وأكدت الوزارة أهمية القطاع الخاص فى منظومة الاقتصاد المصرى، مشددة على أنه يمثل عصب الاقتصاد وأساسًا متينًا من أسس بنائه وتنميته، طالبًا من العمال بذل المزيد من الجُهد والعمل، لإحداث طفرًة كُبرى، تحدث زيادًة فى الإنتاج، الأمر الذى يصب فى مصلحة الإنتاج القومى والاقتصاد المصرى ككل.