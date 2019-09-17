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العاهل الأردنى يبحث مع الرئيس الألمانى العلاقات بين البلدين

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 05:08 م
العاهل الأردنى يبحث مع الرئيس الألمانى العلاقات بين البلدين العاهل الاردنى
أ ش أ

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 بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الألماني فرانك فالتر، العلاقات بين البلدين وسبل توسيع التعاون في المجالات كافة.
 
جاء ذلك خلال لقائهما، اليوم الثلاثاء، في قصر (بيليفو) الرئاسي بالعاصمة برلين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية، حيث جرى خلال الاجتماع، التأكيد على متانة العلاقات الاستراتيجية والتاريخية الأردنية الألمانية، ومواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تم استعراض مجمل قضايا المنطقة. 
 
وأكد العاهل الأردني، أهمية تكاتف الجهود الدولية لرفض كل الإجراءات الأحادية الجانب التي من شأنها تقويض حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد للصراع، والذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.
 
وأعرب العاهل الأردني عن تقدير بلاده للدعم الذي تقدمه ألمانيا في العديد من المشاريع التنموية.
 
من جهته، أكد الرئيس الألماني أهمية دور الأردن، بقيادة الملك عبد الله الثاني، في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، لافتا إلى الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة في تحمل أعباء اللاجئين.

العاهل الأردني

فرانك فالتر

عبدالله الثاني

برلين

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