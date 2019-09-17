سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 09:40 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الصين تدعو إلى وقف تصعيد التوتر والسعى إلى حل سياسى فى اليمن

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 08:55 ص
الصين تدعو إلى وقف تصعيد التوتر والسعى إلى حل سياسى فى اليمن جانب من أحداث اليمن ـ صورة أرشيفية
بكين (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا نائب ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "وو هاى تاو" إلى وقف تصعيد التوتر فى اليمن والعودة إلى الدبلوماسية من أجل التوصل إلى حل سياسى.

وقال تاو - فى كلمة أمام اجتماع لمجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الثلاثاء، إن العديد من التطورات الحديثة المتعلقة بالوضع فى اليمن جلبت أبعادا جديدة ومعقدة للبحث عن حل سياسى، مؤكدا أن "الصين تدين الهجوم على منشآت تكرير النفط السعودية، وتعارض أية هجمات على المدنيين والمنشآت المدنية.

وأضاف تاو أنه ينبغى على جميع الأطراف الامتناع عن أى عمل من شأنه أن يؤدى إلى مزيد من تصعيد التوتر فى المنطقة، واللجوء إلى الوسائل السياسية مثل المفاوضات السلمية بهدف تحقيق السلام والاستقرار على الصعيد الإقليمي.

وأشار تاو إلى أن الصين تدعم الحفاظ على سيادة اليمن واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه، معربا عن أمل بلاده أن يتمكن اليمن من استعادة السلام والاستقرار وتحقيق التنمية فى أسرع وقت ممكن.

 


الصين

اليمن

الحرب فى اليمن

الهجوم على ارامكو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
داليا زيادة: صراع بين قادة الإخوان وشبابهم بعد تورط القيادات فى السرقة

داليا زيادة: صراع بين قادة الإخوان وشبابهم بعد تورط القيادات فى السرقة

مع تغير الفصول.. اعرف أعراض اكتئاب الخريف وعلاجه

مع تغير الفصول.. اعرف أعراض اكتئاب الخريف وعلاجه

ليفربول يبدأ رحلة الدفاع عن لقب دورى أبطال أوروبا ضد نابولى

ليفربول يبدأ رحلة الدفاع عن لقب دورى أبطال أوروبا ضد نابولى

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الزمالك يُجهز القوة الضاربة لمواجهة الأهلى فى السوبر

الزمالك يُجهز القوة الضاربة لمواجهة الأهلى فى السوبر

لماذا يدرس رواد الفضاء النيران والحرائق خارج الأرض؟

لماذا يدرس رواد الفضاء النيران والحرائق خارج الأرض؟

اتحاد الكرة يُعلن اليوم مدرب المنتخب الجديد

اتحاد الكرة يُعلن اليوم مدرب المنتخب الجديد

بالأرقام.. 5 معلومات عن ارتفاع صادرات مصر فى النصف الأول من العام الحالى

بالأرقام.. 5 معلومات عن ارتفاع صادرات مصر فى النصف الأول من العام الحالى

آل باتشينو وروبرت دى نيرو وجها لوجه فى البوستر الرسمى لفيلم The Irishman

آل باتشينو وروبرت دى نيرو وجها لوجه فى البوستر الرسمى لفيلم The Irishman

احذر.. تركيب رادارين أعلى محور صفط اللبن لمراقبة السرعات الجنونية تجنبًا للحوادث

احذر.. تركيب رادارين أعلى محور صفط اللبن لمراقبة السرعات الجنونية تجنبًا للحوادث

اشحن طاقتك فى الصباح.. وانقص وزنك بنصائح غذائية بسيطة

اشحن طاقتك فى الصباح.. وانقص وزنك بنصائح غذائية بسيطة

أبرز 10 مشروعات قوانين مؤجلة للحسم فى الدور البرلمانى الخامس

أبرز 10 مشروعات قوانين مؤجلة للحسم فى الدور البرلمانى الخامس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة