الشرطة فى خدمة المرضى.. رجال الأمن يتبرعون بدمائهم للمواطنين

كتب محمود عبد الراضي

قامت مديريات أمن الوادى الجديد، القليوبية، بنى سويف بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بتنظيم حملات للتبرع بالدم، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندين بإدارات قوات الأمن بالوادى الجديد والقليوبية وبنى سويف.

جاء ذلك فى إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الإجتماعى من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات، والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين ولاسيما المساهمة فى رعاية المرضى.