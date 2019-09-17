الشرطة تداهم ورشة لتصنيع السلاح وضبط 13 قطعة سلاح نارى في أسيوط

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والاتجار فيها.

استهدفت وحدة مباحث مركز شرطة البدارى بمديرية أمن أسيوط منزل (مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة البدارى "جارى ضبطه")، حيث تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

وعثر بالورشة على ( 10 ) فرد خرطوش محلى الصنع، وفرد رصاص محلى الصنع، وبندقيتين خرطوش محلية الصنع، وعدد من أجزاء الأسلحة النارية، والعدد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع.