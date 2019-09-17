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السيسى يوجه الحكومة باستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 04:38 م
السيسى يوجه الحكومة باستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء ، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي  ، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي للعام الجاري 2019/2020، حيث وجه الرئيس بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، من خلال الاستمرار في إصلاح وتطوير منظومتي التعليم والصحة، واللتين تشهدان زيادة غير مسبوقة في مخصصاتهما.

كما وجه الرئيس،  بمواصلة بذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وتوفير بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصرى على جذب الاستثمارات، بما يؤدي إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصري، مشدداً على ضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادى على جودة الخدمات العامة، واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.


السيسي

الحكومة

محافظ البنك المركزي

الصحة

التعليم

المواطنين

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