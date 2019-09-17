السعر النقدي لخام دبى يقفز لأعلى مستوى فى 4 أشهر عند 67.55 دولار للبرميل

رويترز

قفز السعر النقدى لخام دبى لشهر أقرب استحقاق في نوفمبر 3.69 دولار إلى 67.55 دولار للبرميل اليوم الثلاثاء، فى تقييم سعرى لمنصة بلاتس التابعة لستاندرد آند بورز بعد هجوم على منشأتى نفط في السعودية يوم السبت.

والسعر هو الأعلى منذ أواخر مايو .