السبت.. قطع المياه عن 18 قرية غرب الإسكندرية بسبب أعمال صيانة بالخط الرئيسى

الاسكندرية جاكلين منير

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن ضعف المياه، بمنطقة غرب الإسكندرية، بمناطق قرى النهضة الزراعية، حيث سيتم انقطاع المياه عن مناطق "قرية الحارس، قرية المسيرى 1و 2، قرية الحضيرة، قرى الحاجر العقارية، سيف النصر، الأمل، العروبة، الأندلس، النجارين، مزرعة 3 شبكة البحيرة، كوبرى عماد، يحيى عارف، قرية البيضا مهندسين، قرية سند 2و3، قرية السلام ".

وأشار بيان صادر اليوم الثلاثاء، إلى أن ضعف المياه يرجع لأعمال الصيانة الطارئة، بخط قطر 700 مم، بمنطقة النهضة الزراعية غرب الإسكندرية، وذلك يوم السبت القادم الموافق 21 سبتمبر الجارى، من الساعة التاسعة صباحا ولمدة 24 ساعة وأكدت الشركة أنة سوف يتم فتح المياه عقب الانتهاء من أعمال الصيانة الازمة

وناشدت الشركة المواطنين، تدبير احتياجاتهم من المياه قبل موعد الانقطاع، أو الاتصال على الشركة لطلب سيارات المياه، وعلى رقم 125 الخط الساخن.