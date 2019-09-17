الزراعة: نستهدف تحصين 2 مليون رأس أغنام وماعز ضد مرض المجترات

كشف تقرير الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن استمرار أعمال تحصين الأغنام والماعز ضد مرض المجترات الصغير، مؤكدًا أنه من المستهدفة تحصين 2 مليون رأس خلال الحملة بجميع محافظات الجمهورية حفاظًا على الثروة الحيوانية من الامراض الوبائية.

قال الدكتور خالد مرسى، مدير عام بالإدارة المركزية للطب الوقائى. بالهيئة، في تصريحات " اليوم السابع " ، إن اجمالى ما تم تحصينه منذ بدء الحملة القومية لتحصين الأغنام والمراعز ضد مرض طاعون المجترات بلغت 200 ألف أس بجميع قرى المحافظات ، موضحا أن الحملة ستستمر من 30 الى 45 يوما حسب انجاز المستهدف للقضاء على المرض والذى يشبه طاعون الأبقار الذى تم القضاء عليه فى وقت سابق.

فيما أكد تقرير الهيئة، أن الخدمات البيطرية اتخذت جميع الإجراءات التنفيذية للنجاح الحملة، بالتنسيق مع المحافظين، ومديريات الطب البيطرى، وتوفير اللقاحات، موضحة أن مرض طاعون المجترات الصغيرة يصيب الأغنام والماعز، هو مرض فيروسى، وتكون نسب الإصابة به أعلى فى الماعز أكثر من الأغنام وفى الأعمار الصغيرة أكثر من الكبيرة، وتبدأ الأعراض المرضية بظهور التهابات شديدة فى الفم يصحبها رائحة كريهة والتهابات بالعيون ودموع ووجود إفرازات من الأنف وتكون قشور على الأنف ووجود التهابات بالأمعاء، مما يؤدى إلى حدوث إسهال ذو رائحة كريهة، ونفوق سريع لعدد كبير من الحالات المريضة.

وأوضح تقرير الهيئة، إن التعامل الصحى مع القطعان المصابة هى أن يتم عزل الحالات المصابة بعيدا، ويتم علاجها بالمضادات الحيوية ومضادات الالتهاب المناسبة والفيتامينات، وتحصين باقى القطيع بلقاح طاعون المجترات الصغيرة ورافعات المناعة، مع ضرورة تحصين القطيع سنويا بهذا اللقاح للوقاية من المرض، الذى يسبب نفوق بنسب عالية إذا لم يتم تشخيصه فى المراحل الأولى، مضيفاً أن إهماله يسبب انخفاض الإنتاجية وانخفاض اقتصاديات تربية الأغنام والماعز.