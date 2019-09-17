"الزراعة" تحدد 9 توصيات حول طرق التسميد والرى لمحصول التين

كتب عز النوبى

أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ضمن برنامجها ( التوصيات الفنية الشهرية )، من خلال حزمة إرشادية وعدة توصيات فنية حول طرق التسميد والرى لزيادة الإنتاج من محصول زراعات التين خلال شهر سبتمبر الجارى.

-المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم.

- التخلص من الحشائش الموجودة فى المزرعة.

- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة لأنها هى التى تحمل المحصول فى العام القادم.

-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط.

- الانتهاء من جمع الثمار فى الأصناف المتأخرة والتخلص من الثمار المصابة بالحرق أو بالردم.

-تسمد أشجار التين البرشومى التى تروى بالتنقيط.

-الرية الأولى: 3 كجم سلفات بوتاسيوم.

-الرية الثانية: 3 كجم نترات نشادر.

-الرية الثالثة: 2 لتر حامض الهيوميك.