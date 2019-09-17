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"الزراعة" تحدد 9 توصيات حول طرق التسميد والرى لمحصول التين

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 03:00 ص
"الزراعة" تحدد 9 توصيات حول طرق التسميد والرى لمحصول التين وزارة الزراعة - أرشيفية
كتب عز النوبى

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أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ضمن برنامجها ( التوصيات الفنية الشهرية )، من خلال حزمة إرشادية وعدة توصيات فنية حول طرق التسميد والرى لزيادة الإنتاج من محصول زراعات التين خلال شهر سبتمبر الجارى.

-المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم.

- التخلص من الحشائش الموجودة فى المزرعة.

- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة لأنها هى التى تحمل المحصول فى العام القادم.

-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط.

- الانتهاء من جمع الثمار فى الأصناف المتأخرة والتخلص من الثمار المصابة بالحرق أو بالردم.

-تسمد أشجار التين البرشومى التى تروى بالتنقيط.

-الرية الأولى: 3 كجم سلفات بوتاسيوم.

-الرية الثانية: 3 كجم نترات نشادر.

-الرية الثالثة: 2 لتر حامض الهيوميك.


زراعات التين

المحاصيل البستانية

تسميد التين

رى التين

المحاصيل الزراعية

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