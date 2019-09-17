"الزراعة" تحدد 9 توصيات حول طرق التسميد والرى لمحصول التين

أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ضمن برنامجها ( التوصيات الفنية الشهرية )، من خلال حزمة إرشادية وعدة توصيات فنية حول طرق التسميد والرى لزيادة الإنتاج من محصول زراعات التين خلال شهر سبتمبر الجارى.
-المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم.
- التخلص من الحشائش الموجودة فى المزرعة.
- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة لأنها هى التى تحمل المحصول فى العام القادم.
-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط.
- الانتهاء من جمع الثمار فى الأصناف المتأخرة والتخلص من الثمار المصابة بالحرق أو بالردم.
-تسمد أشجار التين البرشومى التى تروى بالتنقيط.
-الرية الأولى: 3 كجم سلفات بوتاسيوم.
-الرية الثانية: 3 كجم نترات نشادر.
-الرية الثالثة: 2 لتر حامض الهيوميك.
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